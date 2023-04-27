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Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor!

Her ay yatırılacak olan 2.400 TL yardım asgari ücretle geçinen hanelere yatırılıyor. Başvuran vatandaşlara aylık ödemeler yatıyor. İşte yeni sosyal yardım hakkında ayrıntılar haberimizde...

Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sık sık düzenlenen sosyal yardım projeleri kapsamına bir yenisi daha eklendi. Geçimini asgari ücretle sağlayan, hatta çalışmayan aileler için 2.400 TL destek ödemesi yatıyor. Ödemeler T.C. kimlik son hanesine göre aylık olarak düzenli yatırılıyor. Başvuran vatandaşlar T.C. kimlik numarasına göre ayın kendileri için belirlenmiş günlerinde ödemelerini gidip çekebiliyor. Peki, kimler sosyal yardım ödemesinden yararlanabilir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım şartları nelerdir? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı sosyal yardımın ayrıntıları haberimizde... 


2.400 TL AYLIK OLARAK SAĞLANIYOR 


Asgari ücretle geçinen, ihtiyaç sahibi olan, dar gelirli aileler için nakdi destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sağlanıyor. 2.400 TL olarak sağlanan nakdi yardım için aileden 18 yaşını doldurmuş bir üyenin başvuru işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvurunun onaylanmasıyla birlikte bir sonraki ay ödemeler yatmaya başlıyor. 


NAKDİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla nakdi sosyal yardım almak isteyen vatandaşların e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım kısmından başvurması gerekmektedir. Buna ek olarak SDYV’ye (Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı) müracaat edilebilmektedir.  


Başvuruların tamamlanmasından sonraki ay ise onaylanan müracaatlar için ödemeler başlar. Ödemeler T.C. kimlik son numarasına göre her ay düzenli biçimde yatar. PTT aracılığı ile sağlanan ödemeleri vatandaşlar PTT hesap kartları yoksa da T.C. kimlikleri ile alabilmektedir.  


2.400 TL NAKDİ SOSYAL YARDIM ŞARTLARI 


Nakdi sosyal yardımdan faydalanmak isteyen hanelerden başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Buna ek olarak Aile ve Sosyal Hizmetler sosyal yardımlarına müracaat etmek isteyen hanelerde kişi başına düşen gelir miktarının geçerli asgari ücretin 3’de 1’i oranında olması gerekmektedir. Bu şartlara uyanlara ödeme aylık olarak sağlanmaktadır. 

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