Asgari ücretle geçinemeyenlere devlet el uzatıyor: Başvuru yapana aylık 1250 TL devlet yardımı

Asgari ücrete ara zam bekleyenlerin hayali Temmuz ayına kaldı. Seçim öncesi asgari ücrete ara zam gelmeyeceği kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret ederken hayalleri yıkılan çalışanlara Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verildi. Aldıkları maaşla geçinmekte güçlük çeken Asgari ücretle çalışanlara devlet desteği verilecek nokta başvuru yapanlar ve gerekli şartları taşıyanlar her ay 1250 TL düzenli sosyal yardım alma şansına sahip olacak. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

AİLE BAKANLIĞINDAN ASGARİ ÜCRETLİYE SOSYAL YARDIM PARASI

Asgari ücretle çalışanlar artan Hayat pahalılığı ve enflasyon rakamları nedeniyle geçinmekte güçlük çekiyor. Seçim öncesi asgari ücrete zam beklentisi vardı Ancak bu hayalde Temmuz ayına kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam için temmuz ayını işaret ederken devletten asgari ücretliye yardım duyurusu geldi. Başvuru yapan Asgari ücretle çalışanlara aile yardımı kapsamında aylık 1250 TL'ye kadar destek ödemesi verilecek. Başvuru için gerekli olan şartları da bakanlık duyurdu.

YARDIM ALMAK İÇİN TEK BİR ŞART VAR

Devletten asgari ücret yardımı alabilmek için tek bir şart bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda Asgari ücretli çalışanlar da başvuru yaparak devlet yardımı alma imkanına sahip oluyor. Yardım başvuruları e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan çalışanlar ise ödemelerini T.C kimlik kartları ile birlikte PTT'den olabiliyor. Asgari ücretliye verilen yardım 12 ay boyunca devam ediyor.

ÇOCUĞU OLANLAR EKSTRA YARDIM ALABİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verdiği aile yardımına ek olarak çocuk destek bileşeni ödemesi de yapıyor. Anaokuluna ve Anasınıfına giden aileler gerekli şartları taşımaları halinde çocuklarını anaokuluna yazdırmaları durumunda 350 TL ile 650 TL arasında değişen çocuk destek bileşeni ödemesinden de faydalanabiliyor. Bu ödeme doğrudan kayıt yaptırılan okula yapılıyor.

Yine çocuk destek bileşeni ödemesi için de başvuru işlemlerinin e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında IBAN numarası belirtenler ödemelerini Banka hesabı aracılığı ile de alabiliyor.