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‘Asgari ücrete zam söz konusu değil, enflasyon düşüyor’ dendi! Asgari ücrete zam yapılmayacak mı?

“Asgari ücrete zam söz konusu değil, enflasyon düşüyor” dendi! Asgari ücret zammı ne zaman olacak? Asgari ücrete zam yapılmayacak mı? İşte asgari ücret zammına dair detaylar...

‘Asgari ücrete zam söz konusu değil, enflasyon düşüyor’ dendi! Asgari ücrete zam yapılmayacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin asgari ücretle çalışan yüzde 60’ı zam haberi beklerken asgari ücret zammına dair açıklamasında “Enflasyonda düşme görülüyor. Böyle giderse asgari ücreti tekrar değerlendirmeye gerek kalmayacak, şu an gündem de değil” ifadelerini kullandı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücrete zam gelmeme sebebi nedir? İşte asgari ücret zammına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları ve detaylar... 


Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklamada bulunmuş ve emekli maaşlarının en azının artık 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye arttığını söylemişti. Bunun ardından birçok tartışma ortaya çıktı ve ayrıca “Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak?” araştırmaları gündem oldu. Peki, asgari ücret zammına dair detaylar ne? Asgari ücret zammı 2. kez ne zaman olacak? 


Bakan Bilgin “Asgari ücret zammı Temmuz” 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine başlamadan önce “Asgari ücrete zam Temmuz” demişti. Yeni açıklamalar ile de söz edilen iddiaların doğru olmadığı gündeme geldi. 


Şu an gündemde yok 


Bakan Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen Ak Parti grup toplantısından önce yapılan basın toplantısında gazetecilere cevap verdi. Bakan Bilgin, “Ben hiçbir yerde o şekilde konuşmadım. Asgari ücret zammı en son 8 bin 506 TL oldu. Enflasyonda düşüş var, böyle sürerse asgari ücret zammı Temmuz ayında gerçekleştirilebilir. O günkü koşullara göre bakacağız. Şu an gündemde böyle bir şey yok.” ifadelerini kullandı. 

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