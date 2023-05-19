Asgari ücrete zam planı değişti! Ara zam önce çekildi, Haziran ayında asgari ücret 10.000 TL olacak

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken Asgari ücretli çalışanların ise gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda nokta çünkü 28 Mayıs seçimleri öncesi asgari ücrete zam iddiaları bir kez daha gündemde. Özellikle asgari ücret zammının öne çekileceği yönünde çok güçlü bilgiler var. Peki asgari ücrete zam önüne çekilecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

2023 Ocak ayında 8 bin 500 TL olan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam, mayıs ayın çekiliyor, haziran ayında da hesaplara yatırılıyor. İktidar, asgari ücret zammını ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirecek. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberi...

Hükümetin 2021 Kasım ayında uygulamaya başladığı düşük faiz politikası, yüksek enflasyona ve ekonomik krize neden oldu. Artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar, gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Artan maliyetler nedeniyle çiftçiler de zor günler geçiriyor. Çiftçiler yeterince kazanamadıkları gibi, elde ettikleri hasılatın çoğu zaman masrafların karşılanmasına bile yetmemesinden şikayetçi oluyor.

YENİ EKONOMİ VAATLERİ

Her kesimin de sıkıntıda olduğu bir dönemde yapılan seçimin milletvekili ayağında iktidarın yer aldığı ittifak öne çıktı. Cumhurbaşkanı ayağında ise hiçbir aday yüzde 50+1 oy alamadığı için ikinci tur seçim yapılacak.

Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, iktidar kanadı seçmenin yarısından fazlasının oyunu almak zorunda olduğu için, ikinci turun çantada keklik olmadığının bilincinde. Bu yüzden yeni seçime 10 gün kala propaganda döneminde yeni ekonomik vaatlerle seçmenin karşısına çıkacak.

"ÜCRETLER ERİDİ, İKİNCİ TUR ÖNCESİ BEKLENTİ ARTTI"

Kulislerde bu süreçte ücretli kesime ve çiftçilere hangi mesajların verileceği konuşuluyor. Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor.

Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.

ASGARİ ÜCRETE 28 MAYIS'TAN ÖNCE ZAM YAPILABİLİR

Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs 2023'ten önce belirlenip belirlenmemesine takılmış durumda. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de kulislerde geçerlilik tarihi temmuz ayı olsa bile seviyesinin seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimden önce katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin 500 dolara karşılık gelen bir seviyede belirlenebileceğini söylemişti.