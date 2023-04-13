Asgari ücrete okkalı zam ve 3000 TL ikramiye! Cumhurbaşkanı o rakam için talimat verdi

Asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları bir süredir sürüyordu. Emekli maaşına ve birçok çalışanın taban maaşına yapılan artışlar sonrası gözler bir kez daha asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı için Temmuz ayına işaret etti. Temmuzda asgari ücrete yapılacak ara zam ile ilgili yeni iddialarda gündemde. Asgari ücretle çalışanlar bu haberleri alınca sevinçten resmen uçacak. Çünkü asgari ücret 5 haneye çıkıyor. Üstelik asgari ücretliye 3000 TL de bayram ikramiyesi geliyor.

Asgari ücrete ek zam tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek ara zam olacağını doğrulamıştı. Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı öncesinde oranlar merakla takip edilmeye başlandı. Asgari ücret zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen hemen katıldığı her etkinlikte yeni vaatlerde bulunuyor. Temmuz'da asgari ücrete yapılacak olan ara zam ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkılarak çok sayıda iddia gündeme geldi. Asgari ücrete bu defa öyle bir zam geliyor ki yeni asgari ücret 5 hane olacak. Üstelik asgari ücretli çalışanlara bayram ikramiyesi de verilecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

2023 yılında net asgari ücret 8506 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Yılbaşında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonrasında zam oranı açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında ara zam sinyalleri vermişti. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında zam olmayacağını söyledi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla asgari ücretlileri heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında asgari ücrete arazi Hanım geleceğini söyledi. Üstelik Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası asgari ücrete ek zam konusunda yeni rakamlarda konuşulmaya başlandı.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET 5 HANEYE ÇIKACAK

Asgari ücret zammı ile ilgili kulislerde oranlarda konuşulmaya başlandı. Uzmanlara göre Temmuz ayında yapılacak olan ara zam ile birlikte yeni asgari ücret Kesin ve net olarak 5 haneye çıkacak. Şu anda 8500 TL olarak ödenen Asgari ücretin Temmuz ayında itibaren en az 11.000 TL olacağı iddia ediliyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı ise 2500 TL olacak. Üstelik asgari ücretliye bayram ikramiyesi sürprizi de yolda. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari ücretle çalışanlara sürpriz yapmaya hazırlandığı ve kısa süre içerisinde de asgari ücretle bayram ikramiyesi açıklamasının geleceği konuşuluyor.