Asgari ücrete ilave zam; Temmuz’da beklenen artış belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon %38,1'e yükselirken, bağımsız araştırma grubu ENAG bu oranı %75,2 olarak duyurdu. Bu fark, sadece teknik değil, milyonlarca çalışanın hissettiği ekonomik baskıyı da gözler önüne seriyor.

3 Ayda 2.200 TL’lik Kayıp

Yıl başında 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, üç aylık süreçte yaklaşık 2.200 TL'lik bir alım gücü kaybına uğradı. Özellikle temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışları, ücretin fiili değerini ciddi biçimde aşındırdı. Gıda, barınma ve ulaşım gibi kalemlerdeki yükseliş, çalışanlar arasında ara zam beklentisini daha yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Ekonomistler Uyarıyor: Yılda Tek Zam Yetersiz

Uzmanlar, mevcut enflasyon ortamında yılda yalnızca bir kez yapılan ücret güncellemesinin çalışanların refahını korumada yetersiz kaldığını söylüyor. Ekonomistlere göre eğer asgari ücret temmuz ayında yeniden değerlendirilmezse, yılın ikinci yarısında çalışanların yaşam standartlarında ciddi bir düşüş kaçınılmaz olabilir.

Ozan Bingöl: “Ara Zam Artık Bir Zorunluluk”

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ara zammın artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti. Bingöl’e göre mevcut tablo, yalnızca bireysel gelirleri değil, toplumsal huzuru da tehdit edebilecek boyuta ulaştı. Ayrıca gelir kayıplarının telafi edilmemesi durumunda iç talepte daralma yaşanabileceğini vurguladı.

Hükümetten Sinyal Var Ama Kesinlik Yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “Asgari ücret normalde yılda bir kez belirlenir” ifadelerini kullansa da, temmuzda gelişmelere göre yeni bir adım atılabileceğini ima etti. Bu açıklama, hükümetin kapıyı tam kapatmadığını ancak ekonomik göstergelere göre karar alacağını gösteriyor.

Bütçe Disiplini ve Finansal Hedefler Engel mi?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç ise farklı düşünüyor. Sevinç’e göre hükümet, bütçe dengesini ve büyüme hedeflerini gözeterek hareket edecek. Bu durum, temmuz ayında ara zammın gelme ihtimalini zayıflatıyor. Sevinç, “Ekonomik öncelikler, popüler taleplerin önüne geçebilir” diyerek uyarıda bulundu.

Gözler Enflasyon Rakamlarında

Temmuzda olası bir düzenleme için en kritik veri, haziran ayı enflasyonu olacak. Tıpkı memur ve emeklilerin maaşlarında olduğu gibi, asgari ücrette de enflasyon farkı ya da ek artış ihtimali masada olacak. Bu da önümüzdeki aylarda ekonomik göstergelerin daha dikkatle takip edilmesini gerektiriyor.