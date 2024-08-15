Asgari ücrete flaş enflasyon zammı 12.14'te açıklandı! 2.780 TL SEYYANEN ZAM için tarih verildi

2.780 TL SEYYANEN ZAM için tarih verildi! Asgari ücrete flaş enflasyon zammı 12.14'te açıklandı-

2025 Yılı Asgari Ücret Artışı Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için hükümetin belirlediği enflasyon hedefi yüzde 14 olarak açıklanmışken, asgari ücretin yüzde 15 oranında artırılması durumunda 1 Ocak 2025'te asgari ücret 19,552 TL olarak uygulanacak. Eğer bu artış refah payı eklenerek yüzde 20'ye çıkarılırsa, asgari ücret 20,402 TL'ye; yüzde 25 zam yapılırsa 21,252 TL'ye yükselecek.

Ara Zam Talepleri ve Ekonomik Baskılar

Toplu ulaşım, sigara, elektrik, doğalgaz ve gıda gibi temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamlar, asgari ücretlilerin ay sonunu borçlanmadan getirmesini zorlaştırırken, beklenen ara zam müjdesi bir türlü gelmedi. Kamuoyunda oluşan baskı ve taleplere karşın, işverenlerden ve ekonomi yönetiminden gelen tepkiler, ara zam ihtimalini giderek azaltıyor. Ekonomi yönetimi, ara zammın yeni bir enflasyon şoku yaratacağı gerekçesiyle bu yönde bir adım atmaktan kaçınıyor.

2025 Asgari Ücret Pazarlıkları Ne Zaman Başlayacak?

Her yıl olduğu gibi, 2025 yılı asgari ücret pazarlıklarının Aralık ayında başlaması bekleniyor. Aralık ayının ikinci haftası başlayacak toplantılar sonrasında, zamlı maaşlar Aralık ayının son haftası kesinleşecek. Yeni zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren asgari ücretli çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Kaynak: Gazeteoku.com