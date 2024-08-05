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Asgari Ücrete Büyük Artış: 2025'te 24 Bin TL'ye Yükselecek!

Asgari Ücrete Büyük Artış: 2025'te 24 Bin TL'ye Yükselecek!

Asgari Ücrete Büyük Artış: 2025'te 24 Bin TL'ye Yükselecek!

Asgari ücret zammı bekleyen milyonlara müjdeli haber geldi! Eylül ayında yapılacak ara zam ile asgari ücretin 20.000 TL’ye çıkması bekleniyor. Ocak 2024’te 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, enflasyon karşısında değer kaybetmişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan artışların ardından asgari ücrette değişiklik olmamıştı.

Çalışanlar, Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Eylül ayında enflasyonun düşmesiyle birlikte yapılacak ara zam, çalışanların bütçelerini rahatlatacak.

Diğer bir haber ise, Ocak 2025’te asgari ücretin 24.000 TL olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yeni ücreti belirlemek üzere Aralık 2024’te toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımıyla yapılacak toplantılarda yeni asgari ücret netleşecek. Çalışanlar, asgari ücretin 30.000 TL olması yönündeki taleplerini sürdürüyor, ancak mevcut ekonomik koşullar bu talebin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

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