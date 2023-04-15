Asgari ücrete ara zammın eli kulağında! Seçim öncesi yüzde 40 asgari ücret zammı görüşülüyor

Asgari ücrete seçim zammı son dakika gelişmesi. Asgari ücrete ara zam 2023 haberleri yakından takip edilirken bomba kulis geldi. Seçim öncesi asgari ücrete %40 zam geliyor. Masadaki tüm formüller ortaya çıktı. Yeni asgari ücret tam 12.000 TL oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyalleri verdiği zam oranına yeşil ışık yaktı. Şimdi gözler asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında. Peki, asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Asgari ücrete seçim zammı var mı?

Seçim öncesi asgari ücrete zam beklentileri her geçen dakika artıyor. Üstelik Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları da düşmek yerine yükselmeye devam ediyor. Yılbaşında aldıkları %54'lük zam tuzla buz olan asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayının beklenmesini istemiyor seçim zammı yapılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde Ak Parti grup toplantısı sonrası basın mensuplarını açıklama yapmış asgari ücret zammı için Temmuz ayında gelecek demişti. Asgari ücret zammı ile ilgili çok önemli bir sıcak gelişme yaşandı. Asgari ücretliler temmuz ayını beklemek zorunda kalmayabilir. Yani asgari ücret zammı öne çekilebilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖNE ÇEKİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısı sonrasında asgari ücret zammı ile ilgili konuşmuştu. Gazetecilerin asgari ücrete seçim öncesi zam olup olmayacağı sorularını cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan zam için temmuz ayını işaret etmişti. Her ne kadar bu haber asgari ücretlileri biraz üzse de yüzleri güldürecek yeni gelişmeler yaşandı.

Başkent kulislerinden gelen iddialara göre asgari ücret zammının tarihi öne çekilebilir. Son dönemlerde asgari ücretlilerin yoğun zam talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına talimat verdiği ve asgari ücret zammının öne çekilmesini istediği iddia edildi. Üstelik zam tarihi ve masadaki zam formülleri de ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRETE %40 ZAM İDDİASI VAR

Ankara kulislerinde asgari ücrete %40 oranında zam yapılacağı yönünde iddialar var. Bu iddiaların gerçek olması durumunda asgari ücrete yapılan zam 3500 TL seviyelerinde olacak. Bu durumda da yeni asgari ücret 12.000 TL'ye kadar yükselmiş olacak. Ancak Uzmanlar başka formüller üstünde de duruyor. Asgari ücrete Temmuz ayında %50 zam yapılacağı da konuşuluyor. Bu durumda da asgari ücret 14 bin TL'ye yükselmiş olacak.

Asgari ücrete zam için verilen tarih Temmuz ayı olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çekmeyi planlıyor. Emekliye olduğu gibi seçim öncesi asgari ücretliye de müjde vermeyi planlayan Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde Asgari ücretin belirlenmesi için asgari ücret tespit Komisyonu toplantısı talimatı verebilir.