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Asgari ücrete ara zam tarihi belli oldu! Artık 10 bin TL asgari ücret ödenecek

Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam tarihini açıkladı. O tarihte asgari ücret değişecek. Seçimden önce mi sonra mı asgari ücrete zam gelecek sorusu yanıt buldu.

Asgari ücrete ara zam tarihi belli oldu! Artık 10 bin TL asgari ücret ödenecek

Bir süredir devam eden asgari ücret zammı tartışmaları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin Tartışmalara son noktayı koydu asgari ücrete zam tarihini açıkladı. Asgari ücrete 2023 yılında ara zam gelecek ancak tarih seçimden sonra olacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara zam sonrası Asgari ücret kaç TL olacak?

7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan, geçtiğimiz günlerde emeklilere verilen müjdenin benzerini bekliyor seçim zammı istiyordu. Asgari ücrete seçim zammı var mı yok mu tartışmaları uzun zamandan beri devam ederken son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koydu. Zam bekleyen asgari ücretliler bu haberle buruk bir sevinç yaşayacak. Asgari ücrete ara zam var Ancak seçimden önce değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam tarihini açıkladı.

MİLYONLARCA ASGARİ ÜCRETLİ SEÇİM ZAMMI BEKLİYORDU

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında gözler asgari ücret zammına çevrilmişti. Asgari ücretli çalışan Milyonlarca kişi seçim zammı bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süredir devam eden o Tartışmalara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Ak Parti Genel merkezinde bir görüşme gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, girişte gazetecilerin sorularına cevap verdi. Asgari ücrete ara zam var mı sorusuna da cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücrete ara zam olacağını ancak seçim öncesi olmayacağını söyledi. Asgari ücret zammı için tarih veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir gün temmuzu işaret etti.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETİN 10.000 TL OLMASI BEKLENİYOR

Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete zam yapılmıştı. %54 oranında artan asgari ücret 8506 liraya yükselmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam sinyali verirken Temmuz ayında yapılacak artışla Asgari ücretin en az 10.000 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise Asgari ücretin 11.000 TL'nin üstüne çıkacağını düşünüyor.

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