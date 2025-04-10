Asgari ücrete ara zam mı yapılacak? SGK Başuzmanı duyurdu

2025 yılı için yapılan yüzde 30’luk zam ile birlikte 1 Ocak 2025’ten itibaren net asgari ücret 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükseldi. Bu zam, 2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44,38’in oldukça altında kaldı ve asgari ücretlilerin enflasyona karşı yaşadığı kayıplar devam etti.

Asgari Ücretlilerin Kaybı Devam Ediyor: Yeni Zam Gündemde!

Asgari ücretliler, 2025 yılının ilk üç ayında da enflasyon karşısında kayıplarını artırdı. Yılbaşında yapılan yüzde 30’luk zam, enflasyon karşısında yetersiz kaldığı için asgari ücretlilerin kayıpları yüzde 10,07 olarak hesaplanıyor. Uzmanlar, yılın geri kalanında herhangi bir zam yapılmaması durumunda bu kayıpların artmaya devam edeceğini belirtiyor.

İsa Karakaş’tan Yeni Zam Açıklaması: "Kaçınılmaz"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak bir düzeltme zammının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Karakaş, “Eğer asgari ücret tüm yıl boyunca sabit tutulursa, bu insanlar artan hayat pahalılığı karşısında sadece temel gıda harcamalarını dahi karşılamakta zorlanacaklar. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın Temmuz ayında ara bir zam yapılabileceği yönündeki açıklaması, bu adımın gerekliliğini ortaya koyuyor,” dedi.

Hükümetin Zammı Belirlemesi Bekleniyor: Enflasyon ve Döviz Kurları Etkili Olacak

Karakaş, asgari ücret artışının bir gereklilik haline geldiğini belirterek, “Son yıllarda gelir dağılımındaki dengesizlik artmış durumda. Asgari ücretliler aleyhine oluşan gelir eşitsizliği, ekonomik verilerle de destekleniyor. Enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki artışlar dikkate alındığında, hükümetin asgari ücrette bir düzeltme yapması kaçınılmaz görünüyor. Nisan ve Mayıs aylarında açıklanacak enflasyon verileri, bu konuda atılacak adımların belirleyicisi olacaktır,” şeklinde konuştu.

Kaynak: Gazeteoku.com - İsa Karakaş