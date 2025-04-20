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Asgari ücrete ara zam; Mehmet Şimşek böyle duyurdu

025 yılında net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret için milyonlarca çalışanın temmuz ayında bir ara zam beklentisi vardı.

Asgari ücrete ara zam; Mehmet Şimşek böyle duyurdu

Kulislerden gelen son bilgilere göre bu beklentiler, hükümetin mevcut ekonomik programı nedeniyle karşılıksız kalabilir.

Kulislerden Sızan İlk İşaretler: “Zam Planı Yok”

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın AK Parti kulislerinden aktardığı bilgilere göre, hükümetin temmuzda asgari ücrete ara zam yapma gibi bir planı bulunmuyor. Sözcan, “Çok olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça, temmuz ayında yeni bir artış gündeme alınmayacak” açıklamasını yaptı.

Asgari ücrete ara zam; Mehmet Şimşek böyle duyurdu

Ekonomik Denge Gerekçesiyle Ara Zam Reddedildi

Parti içi değerlendirmelerde, ara zamma karşı duruşun temel nedeni olarak, bütçe disiplini ve sürdürülen sıkı para politikası gösteriliyor. Yetkililer, yeni bir ücret artışının ekonomik dengeleri bozabileceği uyarısında bulunuyor.

Bunun yanı sıra kayıt dışı uygulamalara dikkat çekiliyor. Parti kaynakları, “Bazı sektörlerde çalışanlara bordro dışında ek ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla resmi verilerde görünen kadar yüksek bir asgari ücretli kitlesi olmayabilir” değerlendirmesini paylaşıyor.

Enflasyon Yükseliyor, Beklentiler Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde açıklanan kümülatif enflasyon %10,07’ye ulaştı. Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle birlikte bu oranın %20’yi aşması bekleniyor. Bu durum, sabit gelirli çalışanlar açısından ciddi bir alım gücü kaybına işaret ediyor.

Ekonomistler, bu seviyede bir enflasyonun ücretleri eritmeye başladığını, dolayısıyla temmuzda bir “enflasyon farkı” düzenlemesinin kaçınılmaz hale gelebileceğini vurguluyor.

Asgari ücrete ara zam; Mehmet Şimşek böyle duyurdu

Hükümetten Net Mesaj: “Olağanüstü Gelişme Olmazsa Zam Yok”

Hükümet cephesinden gelen mesajlar, şu aşamada oldukça net. Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir artış yapılması planlanmıyor. 

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