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Asgari Ücrete ara zam kararı alınacak! İşte yeni Asgari Ücret

Asgari Ücrete ara zam kararı alınacak! Asgari Ücrete zam gelecek mi? Son dakika Asgari Ücrete gelecek zamla ilgili gelişmeler.

Asgari Ücrete ara zam kararı alınacak! İşte yeni Asgari Ücret

Asgari Ücrete zam gelecek mi merak ediliyor. Yükselen enflasyona rağmen yıl sonuna kadar hükümet tarafından açıklanan Asgari Ücrete ara zam yok haberlerine rağmen düşük maaş alanlara gelen zamlar dikkat çekiyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok firma ara zam veriyor. Enflasyonla birlikte asgari ücretin erimesi nedeniyle düşük maaş alanlara yapılan zamlar sonrası Asgari Ücretli beklemeye geçti. Asgari Ücrete gelecek zamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara kulislerinden gelen habere göre, Emeklilere yapılan en düşük emekli maaşı artışı kadar bile olsa Asgari Ücrete zam gelmesi yönünde. Özellikle yeme içme temel gıda gibi ürünlerde kira nedeniyle yetiştiremeyen Asgari ücretli çalışanlar jest beklentilerinden ziyada bir an önce zammın gelmesini istiyorlar.

SGK uzmanları, Asgari Ücrete gelecek zammın kaçınılmaz olacağını ifade ediyor. Eylül ayında enflasyon düşüsü sonrası biraz olsun rahatlamak için asgari Ücret zammını sabitlemek için görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Kesin ve net açıklama Cumhurbaşkanı REcep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Şimşek'le yapacağı görüşme sonrası belli olacağı öğrenildi.

Gün geçtikte Asgari Ücretli zam umudu kalmasa da masada en azından 2000 TL civarında bir ara zam için görüşmeler olduğu ifade ediliyor.

Ocak ayı öncesi zam gelebilir!

İşverenler ve Türk-iş tarafından Asgari Ücret için 19.000 TL'ye çıkartılması için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ikna edilebileceği konuşuluyor. Erdoğan'la yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Asgari Ücretliye 2000 TL ara zam yapıyoruz açıklaması gelebilir.

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