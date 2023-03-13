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Asgari ücrete ara zam az önce açıklandı! Net asgari ücret 11 bin 759 TL oldu

Asgari ücretli milyonlarca çalışan rahat nefes alacak. Asgari ücrete zam az önce açıklandı. Artık net asgari ücret 11 bin 759 TL olarak ödenecek.

Asgari ücrete ara zam az önce açıklandı! Net asgari ücret 11 bin 759 TL oldu

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği ara zam müjdesi geldi. Az önce duyuru yapıldı. Artık net asgari ücret 11 bin 759 TL oldu. Herkes bu haberi bekliyordu ve nihayet müjde verildi. Başvuruya da gerek yok. Maaşlar otomatik olarak arttı. İşte yeni zamlı asgari ücret…

2023 asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8500 TL olarak açıklanmıştı. Yılbaşında yeni asgari ücret milyonları mutlu etmişti ancak bir türlü düşmeyen enflasyona karşı düşen alım gücü vatandaşın belini büktü. Hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte güçlük çeken asgari ücretlinin beklediği müjde nihayet geldi. Asgari ücrete ara zam yapıldı. Artık o illerde yeni asgari ücret net 11.759 TL olarak ödenecek. Haberi alan milyonlar sevinçten uçarken hangi illere asgari ücrete ara zam yapıldığı da merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ KARAR

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. Devlet de deprem bölgesi için peşpeşe yeni kararlara imza atıyor. Depremin vurduğu 11 ilde asgari ücretli çalışanlar için de yeni bir karar alındı. O illerde yaşayanlara asgari ücret zamlı olarak ödenecek. Yeni asgari ücret formülü hakkında detaylar da ortaya çıktı.

BRÜT ASGARİ ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAK

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi Türkiye'yi bir yandan Derinden yaralarken bir yandan da sanayi üretimi olumsuz etkilendi. Deprem bölgesinde bulunan 11 şehir Türkiye ekonomisinin %10'unu oluşturuyor. Vatandaşlar Bu bölgelerden başka illere göç ederken devlet de bölgedeki ekonominin düzelmesi için yeni adımlar atmaya başladı.

Iş gücünün farklı illere dağılması nedeniyle üretimde de aksamaların meydana geldiği bölgede işverenler üretime devam edebilmek adına tesislerdeki eleman eksikliğine dikkat çekti. Bu sebeple devlet yeni adımlar atmaya başladı. İşverenler, çalışanlara SGK primlerinin belirli bir süre ile istiyor denmesi talebinde bulundu. Diğer bir talep ise Asgari ücretin brüt üzerinden ödenmesi oldu.

ASGARİ ÜCRETLİYE 11.759 TL ÖDEME

Bölgedeki işgücü varlığının korunması adına asgari ücret formülü devreye girerken yeni asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu olmuştu. Eğer Asgari ücret bu bölgede brüt üzerinden ödenirse asgari ücretliye Aylık 8.500 TL yerine 11.759 TL ödeme yapılacak. Yani devlete ödenmesi gereken vergi ve primler çalışanlara aktarılacak. Deprem bölgesinde Bu uygulamanın en az bir yıl süreyle devam etmesi bekleniyor.

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