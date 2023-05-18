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Asgari ücrete 2. tur zammı! Az önce duyuruldu: Asgari ücret yüzde 50 artıyor

Asgari ücret zammı son dakika… Seçimin ikinci turu öncesi asgari ücrete ara zam açıklaması geldi. Milyonlarca çalışan sevinçten uçacak. Çünkü asgari ücret %50 artıyor.

Asgari ücrete 2. tur zammı! Az önce duyuruldu: Asgari ücret yüzde 50 artıyor

Asgari ücretle çalışanlar 14 Mayıs seçimleri öncesinde zam beklentisi içindeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile asgari ücret zammının Temmuz ayında geleceğini duyurmuştu. Seçimlerin ikinci tura kalması ile birlikte asgari ücretliye de yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete 2. tur zammı müjdesi az önce verildi. Çalışanlar bu haberle sevinçten çıldıracak. Çünkü Okkalı zam geliyor. Asgari ücrete ara zam en az %50 olacak. Az önce açıklama yapıldı yeni asgari ücret belli oldu.

14 Mayıs seçimleri 2. tura kalınca gözler bu kez asgari ücret vaadine döndü. 2023 yılı itibari ile asgari ücret 8.500 lira olmuştu. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim müjdesi gelmişti. Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret rakamı netleşti. Milyonlarca asgari ücretlinin yüzü gülecek

Seçim vaatleri arasında yer alan asgari ücrete ara zam müjdesi, tekrar gündeme geldi. Gözler Temmuz ayına dönerken, rakamlar da netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan net bir paylaşım geldi. Asgari ücret Temmuz o rakamı görecek. İşte Milyonlarca asgari ücretliyi sevindirecek zam oranı

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NETLEŞMEYE BAŞLANDI

2023 seçim vaatleri arasında yer alan asgari ücret zammı, seçimin 2. tura kalmasıyla gündeme geldi. Merakla beklenen ara zam için Özgür Erdusun'dan milyonlarca asgari ücretliyi sevindiren oran geldi. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zamla beraber asgari ücrette de ciddi bir artış olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET MİLYONLARI SEVİNDİRDİ

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam sonrası asgari ücret rakamı da netleşmeye başladı. Erdursun'dan flaş bir paylaşım geldi. Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete gelecek net zammı açıkladı. En az %50'ye yakın zam beklediğini belirten Özgür Erdursun, yeni asgari ücretin 12.500 TL seviyelerine kadar yükseleceğini ifade etti.

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