Asgari ücret zammını ünlü ekonomist açıkladı! Tarih ve rakam verdi, öyle bir zam geliyor ki!

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere doğru geri sayım devam ederken hükümet yeniden seçimi kazanabilmek için para mutluluklarını sonuna kadar açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına yapılan zammı duyurmuştu. Bu kararla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Şimdi gözler asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücrete zam var mı yok mu asgari ücrete seçimi zam mı olacak mı soruları cevap beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ak Parti Genel merkezine gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam tarihi olarak Temmuz ayına işaret etti. Ancak Ekonomist Alaaddin Aktaş asgari ücret zammı ile ilgili bomba gibi tahminlerde bulundu. Temmuzda değil seçim öncesi asgari ücrete ara zam geliyor. Milyonlarca çalışan bu haberi alınca sevinçten resmen bayram edecek. Asgari ücrete de zam tarihi ve miktarı haberimizde…

ÇALIŞMA BAKANI ASGARİ ÜCRETE ZAM KAPISINI KAPATTI

Asgari ücrete ara zam beklentileri bir süredir devam ediyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL olarak açıklaması ile birlikte zam beklentisi iyiden iyiye artmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe açıklamalar geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ara zam için temmuz ayını işaret etti. Seçim öncesi asgari ücrete zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Temmuz'da ara zam için yeşil ışık yaktı.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN ASGARİ ÜCRETE ZAM İDDİASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu açıklaması ile birlikte milyonlarca Asgari ücretli çalışan adeta yıkıldı. Ancak ünlü Ekonomist Alaattin Aktaş asgari ücrete seçim zammı geleceği yönünde kulis bilgilerini paylaştı. Üstelik Alaattin Aktaş asgari ücret zammı için rakam bile verdi. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete seçim zammı konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ekonomist Aktaş, "En güzel yemek en son yenir. Sahneye en son assolist çıkar. En akılda kalıcı zam en son yapılandır." dedi. Aktaş açıklamasının devamında asgari ücret zammı olacağını iddia ederek "Dolayısıyla muhtemelen asgari ücret de yüksek tutulacak, belki bu yıl olduğu gibi yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere seçimden önce yeni bir artış söz konusu olacak. Hatta bakmışsınız ilk çeyrek sonunda yeni bir düzenleme yapılacak." diye konuştu.