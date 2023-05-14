Asgari ücret zammında her şey tepetaklak! Memura ve işçiye zam oranları dengeleri değiştirdi

Asgari ücret tahminleri merakla takip ediliyor. Özellikle memur ve işçiye yapılan maaş zamları sonrası asgari ücretliye yapılacak olan maaş artışı da heyecanla bekleniyor. Türkiye bugün 81 ilde sandık başına giderek seçim heyecanı Yaşarken bir yandan da asgari ücret tartışmaları sürüyor. Memur maaş zammı ve işçi maaş zammı sonrası asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerde değişti. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirten bir açıklama yaptı. Kamu işçilerine uygulanan yüzde 45 oranındaki zam, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yönelik beklentileri de kaçınılmaz olarak etkileyecek. Bu gelişmeler ışığında asgari ücretin yeni miktarı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET 12.500 TL OLACAK

Sizin için hazırladığımız bu haber, kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zammın asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına da yansıması beklentisini konu alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı belirtildi. Bu durumda, maaşlar arasındaki makasın daralması bekleniyor.

Milliyet gazetesine konuşan, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücretin net 11.000 TL civarında olmasını beklediğini belirtirken, enflasyon ve döviz kurlarındaki sıra dışı bir artış durumunda asgari ücretin 12.500 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Kurtuluş ayrıca, memur maaşlarında yüksek oranlı bir artışın, düşük ve yüksek ücretli memurlar arasındaki maaş farkını daraltacağını söyledi. Bu durumun, tüm memurlar arasında eşit bir artış sağlanamayacağı durumunda ortaya çıkabilecek bir handikap olduğunu belirtti.

Son olarak, Kurtuluş memur emeklilerinin de maaş artışından faydalanacağını, ancak SSK ve Bağkur emeklilerinin bu oranda bir artış almayacağını belirtti. İlk 4 aylık enflasyon oranının yüzde 15'in üzerinde olduğunu göz önünde bulundurarak, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 30 oranında zam alacağını tahmin etti. Ancak memur emeklilerine yapılan zam oranının birebir yansıtılacağını ifade etti.