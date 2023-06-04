Asgari ücret zammında 3 formül açıklandı! En az 12.000 TL olacak

Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrette olası rakamlar da ortaya çıkacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da bu ayın ortasında çalışmalarına başlayacak. İşte, 2023 Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi...

Yüksek enflasyon nedeniyle 2023 Ocak ayında yapılan maaş zammı eriyip giden milyonlarca asgari ücretli, 2023 Temmuz ayında yapılacak ara zammı bekliyor.

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, yeni kabinenin açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu da çalışmalarına başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Haziran 2023 Pazartesi günü, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve bu rakama göre asgari ücrete yapılacak zam oranı netleşecek.

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete yapılacak zam oranına dair tahminlerini açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 45'LİK ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Bayram, "Asıl buradaki parametremiz 500 dolar ve 6 aylık enflasyon, buna göre enflasyon rakamı çıkacak ve bununla beraber de en büyük referans değerimiz sayın cumhurbaşkanının kamu işçisine açıkladığı yüzde 45'lik zam. Eğer refah payı da eklenirse yüzde 45'lik bir artış olmasını bekliyoruz" dedi.

Bayram, masadan çıkacak oranların maaşlara yansımasını ise şöyle açıkladı:

"Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa sadece enflasyon dikkate alınırsa 10 bin 634 TL. Yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL. Yüzde 40 olursa refah payı eklenmiş bir şekilde 11 bin 910 TL. Kamu işçisine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda yapılırsa 12 binler seviyesinde olur ki benim tahminim yüzde 45'ler seviyesinde."

Asgari ücret zammının ardından işverene destek uygulanır mı sorusuna ise Bayram, "500 dolar seviyesinde kabul edilmiş bir rakam ama işverene bir maliyeti var. Ücretler üzerinden tek tarife uygulanabilir. Yine aynı şekilde tarife güncellenebilir. Yeniden değerleme oranı arttırabilir. Yine burada ücretlerin beyandan verme durumu var bunun da yolu açılmalı" yanıtını verdi.

ENFLASYON HESABINDA 'DOĞALGAZ' OYUNU

Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

Enflasyondaki düşüşte TÜİK'in bu ay konutlara ücretsiz verilen doğalgaz fiyatını hesaplamaya dahil etmemesi de etkili olacak.

DİSK, TÜİK'in bu kararına sert tepki göstererek, "Doğal gaz fiyatının sıfır kabul edilmesi, iyi niyetli olmayan, enflasyonu düşük göstermeyi amaçlayan bir operasyondur. TÜİK’i bu operasyondan vazgeçmeye çağırıyoruz. TÜİK, çalışanların ekmeğiyle oynamaktan vazgeçmelidir" demişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun taraflarını davet etmesi bekleniyor. Komisyonda; işçi, işveren ve hükümeti temsilen 5'er kişi bulunuyor. Komisyonun bu ayın ortasında çalışmalarına başlaması bekleniyor.

TÜİK, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü, mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak ve bu rakama göre asgari ücrete yapılacak zam oranı netleşecek.