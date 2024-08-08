Asgari ücret zammı var mı? Tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Türkiye ekonomisindeki mevcut göstergelerin olumlu seyrettiği ve bu durumun ek bir zam ihtiyacını ortadan kaldırdığı belirtildi. Ayrıca, Merkez Bankası Başkanlığı, asgari ücrete yapılacak herhangi bir zammın, enflasyonla mücadele sürecine olumsuz etkilerde bulunabileceğini vurguladı.

2024 ve 2025 Yılları İçin Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son açıklamalarına göre, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak belirlenirken, 2025 yılı için bu oranın yüzde 14'e düşmesi öngörülüyor.

Gelecek Dönem Asgari Ücret Artış Prognozları

Eski Başbakan ve ekonomist Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre, enflasyon beklentileri dikkate alınarak asgari ücrete gelecek zam oranları hesaplanacak. Tahminlere göre, 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 40 civarında bir artış yapılabilir. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, asgari ücret 6 bin 800 lira artışla 23 bin 800 lira seviyelerine ulaşabilir.