Asgari ücret zammı tarihi belli oldu! Asgari ücretliye sevindirici haber geldi

Seçim sonrası asgari ücret zammı gündemden düşmüyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan zam haberlerini yakından takip ediyor. Asgari ücret zammı ile ilgili bugün de yeni son dakika gelişmeleri yaşandı. Asgari ücrete ara zam tarihi netleşti. Üstelik 8 milyon asgari ücretlinin beklediği rakamlar da ortaya çıktı. Asgari ücret zammı rekora koşuyor. Çalışanlar bu haberle sevinçten havalara uçacak Çünkü asgari ücrete ara zam resmen rekor kıracak. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

Asgari ücret tarihi belirlendi bunu duyan milyonlarca çalışan yüzü güldü ek olarak asgari ücrete tahmini zam oranı da belirtildi işte tüm merak edilenler.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAKVİMİ BELİRLENDİ!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için Haziran ayı içerisinde bir araya gelmek için hazırlanmaktadırlar. Kabine'nin kurulacağı tarih hala beklenmektedir. Asgari ücretin belirlenmesinde alt sınır için dikkat edilecek iki kriter belirlendi.

2023 Ocak ayında asgari tutara zam yapılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Temmuz ayında asgari ücrette ara zam yapılacağını açıkladı.

Yeni kabinenin toplanması beklenmektedir. YSK konu ile ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili seçimlerinin net sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiği belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacaktır. Komisyon işçi, işveren ve hükümet dahilinde 15 kişi olacaktır.

ASGARİ ÜCRET REKOR KIRACAK

Temmuz ayı zammının yanında alım gücü artırılması, gelir artırıcı uygulamaların gerçekleştirileceği belirtildi. İşçi tarafından TÜRK-İŞ, işveren tarafından TİSK dahil olacaktır. Düzenleme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

6 aylık enflasyon rakamlarının %20-23 arasında olacağı beklenmektedir. 5 Haziran tarihinde enflasyon rakamları açıklanacaktır. 500 dolarlık bir alım gücü kritik alt sınır olarak belirlenmektedir. Yeni asgari tutarın bir refah payı ile %30-35 arasında artması kesin olarak görülmektedir. %30 zam gerçekleşmesi halinde net ücretin 11.058 TL, brüt ücretin ise 13.010 TL olacaktır.