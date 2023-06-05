Asgari ücret zammı SON DAKİKA: Masadaki formüller az önce duyuruldu

Asgari ücretle çalışan 7 milyon vatandaş bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Böylece 5 aylık enflasyon verisi kesinleşecek. Geriye sadece 1 aylık veri kalırken Temmuz ayının başında da asgari ücret tespit Komisyonu toplanacak. Asgari ücrete ara zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı günler öncesinden çalışmalarına başlamıştı. Asgari ücret zammı için formüller bulundu yavaş yavaş da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam geliyor? Asgari ücrete ara zam kaç TL olacak? 2023 Temmuz asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 7 milyon çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammı haberlerinde. Yılbaşında yapılan asgari ücret zammı ne yazık ki yükselen enflasyon nedeniyle eriyip bitti. Çalışanlar da geçim sıkıntısı ile boğuşmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretlilere zam müjdesi vermişti. Ara zam bekleyen asgari ücretle için tarih veren Cumhurbaşkanı, Temmuz ayında asgari ücrete zam geleceğini duyurmuştu. Şimdi herkes 2023 Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı için oranları bekliyor.

Peki, Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri haberimizde…

TÜİK BUGÜN ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLAYACAK

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü yeni kabineye açıkladı. Bugün de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve 5 aylık enflasyon verisi belli olacak. Sadece geriye 1 aylık geri kalırken yavaş yavaş asgari ücret zammı formüllerinde netleşiyor. Masadaki 3 rakam ortaya çıktı. Asgari ücrete yapılacak ara zam için öyle rakamlar geldi ki milyonlarca çalışanın yüzü gülecek.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANINDA TAHMİNLER GELDİ

Temmuz ayına doğru geri sayım devam ederken bir yandan da asgari ücret zammı tahminleri geliyor. Ekonomist Muharrem Bayram asgari ücrete yapılacak Zam konusunda yeni tahminlerini açıkladı. 8 milyon asgari ücretle çalışanı heyecanlandıran açıklamada yeni asgari ücret 12.000 TL'ye kadar yükselebilir.

Ekonomist Bayram, asgari ücret zammında parametrelerin 3 farklı şekilde işlediğini söyledi. Öncelikle eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasına dikkat çeken Bayram, 6 aylık enflasyon verilerinin ve aynı zamanda kamu işçisine verilen %45'lik artışın önemli olduğunu vurguladı.

Bayram açıklamasının devamında ise şöyle konuştu:

"Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa sadece enflasyon dikkate alınırsa 10 bin 634 TL. Yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL. Yüzde 40 olursa refah payı eklenmiş bir şekilde 11 bin 910 TL. Kamu işçisine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda yapılırsa 12 binler seviyesinde olur ki benim tahminim yüzde 45'ler seviyesinde."