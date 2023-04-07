Asgari ücret zammı son dakika! Cumhurbaşkanı aklındaki rakamı açıkladı, Temmuz’da asgari ücret bakın ne kadar olacak

Emekli maaşlarına yapılan artış sonrası asgari ücret zammı sık sık gündeme geliyor. Seçim öncesi zam haberi bekleyen Asgari ücretli çalışanlar hayal kırıklığı yaşasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayını işaret ederek çalışanların gönlünü aldı. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi ve 2000 TL'lik bir zam yapılması ile birlikte Asgari ücretli çalışanların da beklentileri arttı. Temmuzda asgari ücrete gelecek zamla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aklındaki yeni asgari ücret ortaya çıktı. Peki temmuzda zamlı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 10.000 TL'ye çıkacak mı?

Asgari ücret zammı ve memur maaş zammı son günlerde Türkiye'nin en önemli gündemleri arasında yer alıyor. Asgari ücretli Çalışanlar ve memurlar seçim öncesi hükümetten zam bekliyordu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayını işaret ederek bu konuda son noktayı koydu. Her ne kadar basında seçim öncesi asgari ücrete zam haberleri yer alsa da asgari ücretle çalışanların maaşlarına zam temmuzda yapılacak. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca asgari ücretliye Müjdeli haberi de duyurdu. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili aklındaki rakamı açıkladı.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete ara zam tartışmaları seçim öncesinde devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam tarihi olarak temmuz ayını vermişti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammı kesinleşmiş oldu. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aklındaki asgari ücretle ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına yapılan 2.000 TL'lik artışın benzeri asgari ücrete de gelecek. Böylece asgari ücret 10.000 TL'nin üstüne yükselmiş olacak. Gelen son bilgilere göre ise asgari ücrete de yine 2000 TL'lik bir artış yapılacak ve Temmuz ayından itibaren 10.500 TL asgari ücret ödenecek.

MEMUR MAAŞLARINA TEMMUZDA ZAM VAR MI?

Memura ara zam tartışmaları da bir süredir devam ediyor. Temmuz ayında memur maaşlarına enflasyon farkı zammı ve refah Payı eklenecek nokta bu durumda en düşük memur maaşında da ciddi oranda bir artış olacak. Temmuz ayında hem Asgari ücretli çalışanlar hem de memurlar rahat bir nefes alma imkanı bulacak.