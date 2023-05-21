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Asgari ücret zammı kesinleşti! Seçimden sonra yüzde 50 ara zam geliyor

Asgari ücretliyi sevindirecek zam haberi geldi. Yüzde 50 asgari ücret zammı kesinleşti. Seçimden hemen sonra zam geliyor.

Asgari ücret zammı kesinleşti! Seçimden sonra yüzde 50 ara zam geliyor

Asgari ücretli çalışanlar bu karara çok sevinecek. Seçim öncesi maaş zammı netleşti. Asgari ücretlinin yüzünü güldürecek en net rakamlar da belli oldu. Asgari ücrete ara zam yüzde 50 oranında olacak. Seçimden hemen önce asgari ücret zammı uygulamaya girecek. Yeni asgari ücret 12.500 TL olacak.

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından gözler bir kez daha ekonomi yönetimine çevrilecek. Açlık sınırını altında kalan asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması kesinleşti fakat zam oranı henüz netleşmedi. Fakat her iki adayın da seçim vaatleri arasında asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılacağı yer alıyor. İşte, 2023 Temmuz asgari ücret zam tahminleri...

SEÇİMDEN HEMEN SONRA GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından asgari ücrete temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı şimdiden merak konusu oldu.

2023 Temmuz ayında gelmesi beklenen 2023 asgari ücret zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olacak.

2023 Ocak ayında yüzde 54,66 zam yapılan asgari ücrete 2023 Temmuz ayında yüzde 50 oranında zam yapılacağı ihtimali güçleniyor.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İkinci tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda ocak ayına benzer bir uygulamanın gerçekleşmesi gündemde.

2022 yılbaşında zam yapılan asgari ücrete temmuzda bir artış daha gelmesiyle birlikte yeni rakam 8 bin 500 TL olmuştu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kulislerde konuşulan zam oranı yüzde 50'nin üzerinde. Yeni asgari ücret tutarının 13 bin 500 TL olması bekleniyor.

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