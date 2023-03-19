Asgari ücret zammı artık kapıda, Bakan duyurdu! Çift haneli asgari ücret rakamları geldi!

Asgari ücret zammına dair detaylar netleşiyor. Bakan “Tamamlamak üzere” dedi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına dair neler söyledi? 2023 Temmuz asgari zammıyla 11.759 TL mi olacak? İşte asgari zam detayları...



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli vatandaşların maaşlarına prim eklenmesine dair sinyal verdi. Gelişmelerle beraber asgari ücrette ciddi bir zam bekleniyor. Bunun ise 11 bin 759 seviyesine ulaşacağı düşünülüyor. Asgari ücrete dair Bakan Vedat Bilgin, yeni çalışmalar yapıldığını Malatya ziyaretinde açıkladı.



Bakan Bilgin’in açıklamaları umut verdi



Depremden sonra bölgedeki vatandaşlar 40 gün geçse de hala yaralarını saramadı. Depremden sonra kamu kurum ve kuruluşları çalışmaları hızlı şekilde sürdürürken özellikle üretim sektöründe yaşanan problemleri çözmek için alakalı bakanlıklar soluksuz çalışıyor. Malatya’ya dün yaptığı ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üreticilerle bir araya geldi.



Yaptığı açıklamalarda asgari ücret artışına dair görüşmelerde oldu. Bakan Bilgin, deprem bölgesi ve diğer yerlerdeki bölgeler için de geçerli olacak şekilde işveren sigorta primini doğrudan devletin karşılayacağını belirtirken bunun işçi maaşına eklenebileceğini belirtti. Bu durumda da 11.759 TL’ye artış görülecek.



Bakan ‘Her talep karşılanacak’



Üretim esnasındaki taleplerin karşılanması için hazırlık yapıldığını belirten Bakan Vedat Bilgin, “Sanayiden gelecek olan ve gelen bütün istekleri yasal mevzuatlar dahilinde karşılamak için hazırız. Ülkemiz sanayi ile büyüyor ve Türkiye sanayi olmadan harekete geçemez. Açıklanan son sanayi rakamları sanayiye ve büyümenin devam ettiğini gösteriyor.” ifadelerine yer verdi.