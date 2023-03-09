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Asgari ücret ve fazlasını alanlar tek şartla ödeme alacak! 1000 TL ek maaş için bunu hemen yapın!

Asgari ücret ve fazlasını alanlar tek şartla ödeme alacaklar! 1000 TL ek maaş almak için bunu hemen yapın! İşte asgari ücretlilere ek maaş için detaylar...

Asgari ücret ve fazlasını alanlar tek şartla ödeme alacak! 1000 TL ek maaş için bunu hemen yapın!

Son zamanlarda ek ödemler gittikçe artıyor. Vatandaşların zor zamanlarında ek 1000 TL maaş ise oldukça iyi gelecek. Ek ödeme almak için belirli şartlar söz konusu.  


Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı sosyal destek ödemelerini bollaştırırken, devletin birçok kurumu da destek sağlıyor. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı 1000 TL ödemeden vazgeçti. 1.000 TL vergi diminden vazgeçtikten sonra asgari ücretli çalışanlar iş yerlerinden rahatça ödemelerini alacak.

 
Asgari ücretli çalışanlara 1000 TL destek 


Geçen aylarda TBMM’den geçen torba yasa içerisinde öncelikle 2 bin TL fatura borçlarının silinmesi bulunuyordu. Buna ek olarak da asgari ücretli vatandaşlara destek verilme kararı alınmıştı. Destek bağlamında nakit verilecek ısınma yardımına dair detaylar da verilmişti. 


1.000 TL yardım verilecek

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vatandaşlar için yaptığı destekleme çalışmalarından birisi de 1000 TL’ye kadar yapılacak olan destek konuşuluyor. Karar yürürlüğe girdikten sonra ise işverenlerin 30 Haziran 2023 tarihine kadar gelir vergisinin 1000 TL’sinden muaf edilmesi söz konusu. Ancak 1000 TL’yi aşan destekler noktasında gelir vergisi ödemeleri sürdürülecek. Bu destekten yararlanmak için ısınma ve enerji desteği kaleminde yardım yapılması gerekmektedir. Diğer yardımlarda vergiden muaf olma durumu söz konusu değildir. İşveren bu noktada çalışana destek olunca vergiler noktasında rahatlayacak.  


1 kişi için 633 TL vergi ödeniyor 


En son düzenlemeler kapsamında işveren personeline elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak bir ödeme yapmak mecburiyetindedir. Ancak ödemelerin aylık 1000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Ek olarak mevcut ücretlere ilave ödeme de zorunludur. Yapılmadığı takdirde vergi muafiyetinden işverenler yararlanamamaktadır. Net 1000 TL desteği enerji veya ısınma olarak asgari ücretle çalışan kişiler için yaptığı zaman kişi başına 633 TL olan personel vergilerinden kurtulabilmektedir. Resmi genelgesi yayımlanmıştır. 

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