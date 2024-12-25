GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Asgari Ücret sonrası en düşük emekli maaşı sürprizi! En az 20 bin TL

Asgari Ücret sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı 20 bin TL mi oluyor?

Asgari Ücret sonrası en düşük emekli maaşı sürprizi! En az 20 bin TL

2025 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Işıkhan Asgari Ücreti 22.104 bin TL olarak duyurdu. TÜRK-İŞ'in yüzde 45’lik artış talebi ile işverenin yüzde 30 isteğinde kazanan işverenler oldu. 

Emeklilere Yapılan Haksızlık

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon’da yaptığı açıklamalarla emeklilerin yüzünü güldürecek bir müjde verdi. Destici, “2023 Temmuz’unda emeklilere haksızlık yapıldı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak emeklilerimize en düşük maaşı 20 bin liranın üzerine çıkaracağız” dedi. Bu sözler milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi olarak büyük yankı uyandırdı.

Mustafa Destici, 2023 Temmuz’unda emeklilere yönelik yapılan zammı eleştirerek enflasyon farkının verilmediğini söyledi. Diğer çalışan kesimlerinin toplu sözleşmelerle ya da seyyanen zamlarla durumlarının iyileştirildiğini belirten Destici, emeklilerin hak ettikleri zammı alamadığını ifade etti. Bu açıklamalar emeklilerin yıllardır süren maaş artışı taleplerinin bir yansıması olarak büyük önem taşıyor. Destici'nin verdiği bu söz emeklilere yönelik hükümetin uyguladığı politikaların bir eleştirisi olarak da görülüyor.

Destici'nin açıklamasındaki en dikkat çekici konu emekli maaşlarının 20 bin liraya çıkarılması oldu. Bu maaş Türkiye’deki en düşük emekli maaşının çok üzerinde bir rakam olarak gündeme geldi. Bu emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltecek bir adım olabilir. Bu zam ne kadar gerçekçi? Emeklilerin bu düzenlemeyi bekleyip beklememesi gerektiği sorusu akıllara geliyor. Yine de Destici’nin bu vaadi emekliler için bir umut ışığı olarak görülüyor.

Büyük Birlik Partisi’nin Yolu Ne Olacak?

BBP Genel Başkanı 2025 yılına kadar bu haksızlığın sona ereceğini ve en düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkacağını belirtti. Bu açıklama yalnızca Büyük Birlik Partisi’nin bir vaadi değil aynı zamanda hükümete ve diğer siyasi partilere de bir çağrıdır. Emekliler bu sözleri ne kadar gerçekçi buluyor ve beklentileri ne durumda? Bu sorular emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Yine de 2025 Ocak ayında ne olacağına dair birçok belirsizlik bulunuyor.

Emekli Maaşları Yıllardır Düşük Seviyede

Türkiye’de emeklilik maaşları yıllardır düşük seviyelerde kalmaya devam etti. 2023 Temmuz’unda yapılan zammın ardından birçok emekli yaşam standartlarının iyileştirilmesi için beklentilerini yüksek tutuyordu. Destici’nin vaatleri bu beklentileri karşılayacak mı? Emekliler hayatlarının son dönemlerinde hak ettikleri yaşam kalitesini elde edebilecekler mi? Bu sorular büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Destici’nin vaat ettiği maaş artışı yalnızca emekliler için değil tüm çalışan kesimler için önemli bir gösterge olabilir. Emekli maaşlarında yapılacak artışın diğer çalışan gruplarıyla eşitlenip eşitlenmeyeceği de kamuoyunun ilgisini çekecek bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor.

En düşük emekli aylığı 20 bin TL mi olacak?

Açıklamalar ardından En düşük emekli aylığı için Temmuz'da göz önüne alınarak açlık sınırı ve yoksulluk sınırıyla en düşük emekli aylığı 20 bin TL çıkartılması için hükümete baskılar sürecek.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor