Asgari Ücret sonrası en düşük emekli maaşı sürprizi! En az 20 bin TL

2025 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Işıkhan Asgari Ücreti 22.104 bin TL olarak duyurdu. TÜRK-İŞ'in yüzde 45’lik artış talebi ile işverenin yüzde 30 isteğinde kazanan işverenler oldu.

Emeklilere Yapılan Haksızlık

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon’da yaptığı açıklamalarla emeklilerin yüzünü güldürecek bir müjde verdi. Destici, “2023 Temmuz’unda emeklilere haksızlık yapıldı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak emeklilerimize en düşük maaşı 20 bin liranın üzerine çıkaracağız” dedi. Bu sözler milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi olarak büyük yankı uyandırdı.

Mustafa Destici, 2023 Temmuz’unda emeklilere yönelik yapılan zammı eleştirerek enflasyon farkının verilmediğini söyledi. Diğer çalışan kesimlerinin toplu sözleşmelerle ya da seyyanen zamlarla durumlarının iyileştirildiğini belirten Destici, emeklilerin hak ettikleri zammı alamadığını ifade etti. Bu açıklamalar emeklilerin yıllardır süren maaş artışı taleplerinin bir yansıması olarak büyük önem taşıyor. Destici'nin verdiği bu söz emeklilere yönelik hükümetin uyguladığı politikaların bir eleştirisi olarak da görülüyor.

Destici'nin açıklamasındaki en dikkat çekici konu emekli maaşlarının 20 bin liraya çıkarılması oldu. Bu maaş Türkiye’deki en düşük emekli maaşının çok üzerinde bir rakam olarak gündeme geldi. Bu emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde yükseltecek bir adım olabilir. Bu zam ne kadar gerçekçi? Emeklilerin bu düzenlemeyi bekleyip beklememesi gerektiği sorusu akıllara geliyor. Yine de Destici’nin bu vaadi emekliler için bir umut ışığı olarak görülüyor.

Büyük Birlik Partisi’nin Yolu Ne Olacak?

BBP Genel Başkanı 2025 yılına kadar bu haksızlığın sona ereceğini ve en düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkacağını belirtti. Bu açıklama yalnızca Büyük Birlik Partisi’nin bir vaadi değil aynı zamanda hükümete ve diğer siyasi partilere de bir çağrıdır. Emekliler bu sözleri ne kadar gerçekçi buluyor ve beklentileri ne durumda? Bu sorular emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Yine de 2025 Ocak ayında ne olacağına dair birçok belirsizlik bulunuyor.

Emekli Maaşları Yıllardır Düşük Seviyede

Türkiye’de emeklilik maaşları yıllardır düşük seviyelerde kalmaya devam etti. 2023 Temmuz’unda yapılan zammın ardından birçok emekli yaşam standartlarının iyileştirilmesi için beklentilerini yüksek tutuyordu. Destici’nin vaatleri bu beklentileri karşılayacak mı? Emekliler hayatlarının son dönemlerinde hak ettikleri yaşam kalitesini elde edebilecekler mi? Bu sorular büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Destici’nin vaat ettiği maaş artışı yalnızca emekliler için değil tüm çalışan kesimler için önemli bir gösterge olabilir. Emekli maaşlarında yapılacak artışın diğer çalışan gruplarıyla eşitlenip eşitlenmeyeceği de kamuoyunun ilgisini çekecek bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor.

En düşük emekli aylığı 20 bin TL mi olacak?

Açıklamalar ardından En düşük emekli aylığı için Temmuz'da göz önüne alınarak açlık sınırı ve yoksulluk sınırıyla en düşük emekli aylığı 20 bin TL çıkartılması için hükümete baskılar sürecek.