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Asgari Ücret İçin Tahmin Edilen Rakam Ortalığı Karıştırdı! ZAM GELMEYECEK!

Asgari Ücret İçin Tahmin Edilen Rakam Ortalığı Karıştırdı! ZAM GELMEYECEK!

Asgari Ücret İçin Tahmin Edilen Rakam Ortalığı Karıştırdı! ZAM GELMEYECEK!

Ünlü ekonomist Şeref Oğuz, televizyon programında 2025 yılı asgari ücret tahminini ve yeni Orta Vadeli Program (OVP) hakkındaki yorumlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin eksiklikleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Oğuz, programın uygulanabilirliğine dair şüphelerini dile getirdi.

Şeref Oğuz, açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan ekonomik tahminlerle ilgili önemli noktalara dikkat çekti. 2024 için enflasyon tahmini, yüzde 33’ten yüzde 41,5’e yükseltilirken, 2025 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e çıkarıldı. Bu değişiklikler, ekonomideki mevcut belirsizliklerin ve değişen beklentilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Aynı zamanda, büyüme hedeflerinde de güncellemeler yapıldı. 2024 yılı için büyüme hedefi, yüzde 4’ten yüzde 3,5’e düşürülürken, 2025 yılı için hedef yüzde 4,5’ten yüzde 4’e çekildi. Bu değişiklikler, ekonomik büyüme konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilendiğini gösteriyor.

Şeref Oğuz, OVP'nin uygulanabilirliği konusunda endişelerini dile getirirken, Bakan Mehmet Şimşek'in bu programı uygulama konusunda zorluk yaşabileceğini belirtti. Oğuz, programın emekli ve çiftçilere yeterince yer vermediğini vurgulayarak, bu kesimlerin ekonomik açıdan yeterince desteklenmediğini ifade etti.

OVP'nin mevcut haliyle, emekli ve çiftçi gibi önemli sosyal gruplara yönelik daha kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç duyduğunu belirten Oğuz, bu eksikliklerin ekonomik dengeleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Şeref Oğuz, 2025 yılı için asgari ücret tahmini konusunda dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Oğuz, 2025’te asgari ücretin 20 bin lira olabileceğini belirterek, bu tahminin seçim öncesi bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti. Bu öngörü, asgari ücretle çalışan kesimin beklentileri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Oğuz, Cevdet Yılmaz ve bakanlarla birlikte verilen basın görüntüsüne yönelik de eleştirilerde bulundu. Fotoğrafın “İsa’nın son yemeği” sahnesine benzediğini belirten Oğuz, bu yorumunun ağır gelebileceğini ancak yaşanan ekonomik zorlukları anlattığını ifade etti. Bu eleştiri, ekonomik kriz ve hükümetin bu krizle başa çıkma yöntemlerine dair eleştirilerin bir yansıması olarak görülebilir.

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