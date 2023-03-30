Asgari ücret hesaplamasında enflasyon eki kafayı yedirtir! Minimum asgari ücret ne kadar olacak bakın!

Emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minimum emekli maaşının 2 bin TL zamlandığını haber verdi. Bundan böyle en az emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak, dedi. İşte bu açıklamadan sonra asgari ücretliler de merakla kendilerine gelecek zammı araştırmaya koyuldu. Emekli maaşında yüzde 36 zam olmasıyla birlikte asgari ücrete ara zammın ne kadar yapılacağı merak ediliyor. İşte asgari ücrete ikinci ara zammında gelecek fark...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minimum emekli aylığının bundan böyle 7 bin 500 TL olduğu haberini seçim öncesinde verdi. Gözlerin asgari ücret zammında olduğu şu dönemlerde yapılan yüzde 36’lık zam ile 2 bin TL en az emekli maaşı olan 5 bin 500 üzerine eklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçtikten sonra emeklilerin maaş hesaplarına yansıyacak. Peki, asgari ücrete en az gelecek zam ne kadar?



Asgari ücrete ikinci zam ne kadar olacak?



Milyonlarca emekli için yaşanan büyük mutluluğun ardından asgari ücretle yaşayan vatandaş açlık sınırının da altında kalmaktan kurtulmak istiyor. Emekli aylığının Türkiye’deki birçok kişinin tek geçim kaynağı olması gibi asgari ücret de öyle. Hayat standartlarının yükselmesini isteyen emekli ve asgari ücretliler artık rahat etmek istiyor. Özellikle de enflasyonun bu kadar arttığı zamanlarda alım gücü tahmin edilemez ölçüde zayıfladı.



Asgari ücret de mi yüzde 36 zamlanacak?



Katıldığı bir programda AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yaptığı açıklamada 11 bin 50 TL gibi bir asgari ücret iddiası gündeme geldi. Bu iddianın gerçek olması durumunda ise gelecek zam oranı yüzde 36 oluyor.

Her sene sonunda tartışılan asgari ücret zammına dair tüm açıklamalar adeta mercek altına alınır henüz resmi bir açıklama da bulunmuyor. Şu ani için ara zammın 1 Temmuz’dan itibaren yapılacağı yönünde bilgiler olsa da emeklilere gelen zam asgari ücret için de seçim öncesi bir zammın söz konusu olacağını düşündürüyor.