Asgari ücret ek zamla 3750 TL artıyor! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi de var

Milyonlarca Asgari ücretli çalışana yılbaşında %54 oranında zam yapılmış ve yeni asgari ücret net 8.506 TL olmuştu. Ancak enflasyonun her geçen gün yükselmeye devam etmesi ve hayat pahalılığının artması nedeniyle asgari ücrete gelen zam yeterli olmadı. Her geçen gün daha da düşen alım gücü vatandaşın belini bükmeye başladı. Bu sebeple asgari ücretliler yaklaşan genel seçimlerden son derece umutlu. Milyonlarca çalışan maaşlarına ara zam bekliyor. Peki, asgari ücrete seçim zammı gelecek mi? asgari ücretliye ara zam var mı?

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için yapılan ara zam asgari ücretle çalışanların umutlarını arttırdı. Özellikle yılbaşında aldıkları zamlar enflasyon karşısında eriyip biten milyonlarca çalışan şimdi hükümetin yeni bir zam açıklamasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekliye ara zam vermiş ve en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğunu duyurmuştu. Bugün de AK Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş bir açıklama yaparak emekli Bayram ikramiyelerinin 2000 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Şimdi gözler asgari ücrete yapılacak olan zamda. Milyonlarca çalışan asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ZAMMI GELECEK Mİ?

Yaklaşan genel seçimlerin öncesinde çalışan Milyonlarca kişi asgari ücrete seçim zammı gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücrete ara Zam konusunda şu an için netleşmiş bir durum bulunmuyor. Ancak emekli maaşlarına yapılan ek zam asgari ücretlinin de umutlarını arttırıyor. Çünkü 7 milyondan fazla Asgari ücretli çalışan var ve bu sebeple de seçim öncesinde onların refah durumunun iyileştirilmesi son derece önemli. O nedenle de bir an önce asgari ücretle çalışanların maaşlarına düzenleme yapmak için asgari ücret tespit komisyonunun toplanması bekleniyor.

KULİSLERDEN ZAM HABERLERİ SIZDI

Diğer yandan asgari ücrete ara zam haberleri kulislerden de sızmaya başladı. Gelen ilk bilgilere göre net asgari ücrete bayram ikramiyesi ile birlikte yapılacak artış 3750 TL olacak. Bu durumda da 2023 yılı yeni asgari ücret 11.560 TL'ye yükselecek. Şu anda asgari ücret tespit komisyonunun toplanması bekleniyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi bu toplantının yapılması gerektiği düşünülürken asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihinin de Nisan ayında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Merak edilen diğer bir sorunun yanıtıysa Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı sorusunun yanıtı oldu. Asgari ücretliye şu an için bayram ikramiyesi devlet tarafından ödenmiyor. Bu yönde uzun süreden beri işçi sendikalarının talepleri bulunuyor. Fakat işverenler kendi tercih etmeleri durumunda Asgari ücretle çalışanlara da bayram ikramiyesi verebiliyor.