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Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, asgari ücretle ilgili spekülasyonlar gündemde yoğunlaştı. Ara zamların yapılmaması nedeniyle 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı tüm çalışanların merak konusu oldu.

Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı da asgari ücret konusundaki karamsar görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Asgari Ücret Artışı Beklentileri ve Senaryolar

Asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı üzerine uzmanlar arasında çeşitli görüşler ortaya çıkmaya başladı. Bazı uzmanlar, yapılacak zam oranının çalışanları tatmin edebileceğini savunurken, diğerleri bu zammın çalışanları daha da zor durumda bırakabileceğini ifade ediyor. Bu çerçevede, Fatih Altaylı’nın yaptığı açıklamalar da büyük yankı uyandırdı.

Fatih Altaylı’dan Karanlık Senaryo

Fatih Altaylı, 2025 yılı için asgari ücretin çalışanları daha fakirleştireceğini öne sürdü. Altaylı, hesaplamalarına göre asgari ücretin üçte bir oranında zam almasının bile çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmeyecek düzeyde olduğunu belirtti. Altaylı, bu durumun Türkiye’de sosyal bir patlamaya yol açabileceğini ve erken seçim beklentisinin artmasına neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Altaylı'nın Açıklamalarından Öne Çıkanlar:

Normal şartlarda enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini vurgulayan Altaylı, hükümetin ise hedef enflasyona göre zam yapacağını belirtti. Bu durumun, gerçekleşen enflasyonun çok altında kalacağını ifade etti.

Hedef enflasyonun %17,5 gibi düşük bir seviyede tutulmasının mümkün olmadığını savunan Altaylı, bunun iki katı bir enflasyonun gerçekleşeceğini öngördü. Bu durumda çalışanların üçte bir oranında zam alarak daha da zor durumda kalacağını söyledi.

Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle sosyal patlamaların kaçınılmaz olacağını ve bunun erken seçim çağrılarına yol açabileceğini belirtti.
2024 yılı itibarıyla asgari ücretin gerçek değeriyle 2025'teki muhtemel artış oranlarını değerlendirerek, mevcut zam oranlarının yetersiz kalacağını ifade etti.

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