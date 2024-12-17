Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..

2025 Asgari Ücret ne kadar olacak? Kritik tahminler ve öngörüler gelmeye devam ederken, Asgari Ücret ve en düşük emekli aylığıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Hem işveren hem işçi tarafında Asgari Ücret ne kadar olacak, Asgari Ücret tahminleri merak ediliyor. Ancak ilk defa siyasi partiden Asgari Ücret ve en düşük emekli aylığı açıklaması geldi.

Hüdapar başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, son dakika yaptığı açıklamada, Asgari Ücret ve emekli aylığıyla ilgili sürpriz açıklamalar yaptı. Bugün itibariyle açlık sınırı 21 bin TL civarında olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 72 bin olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret için 21 bin TL civarında olmasıyla işçinin geçinmesi mümkün olmadığını ifade eden başkan, "Bize göre asgari ücret, 34 bin lira civarında olmalıdır. Bunun altındaki rakam, sefalet ücretidir" açıklaması yaptı.

Bir yandan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaparak, "hiç bir emekli maaşı açlık sınırı altında olmamalıdır. Bugün için bu rakam 21 bin TL olmalıdır" açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİREREK 23 bin TL OLACAK İDDİASI!

Asgari Ücretin yüzde 30 artışla 22 bin TL bandına çıkacağını düşünen uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devrey girerek 23 bin TL olabileceği belirtiliyor.

En düşük Emekli aylığı 16 bin TL!

En düşük emekli aylığının da 15 bin TL civarında açıklanacağı, ancak Erdoğan'ın burada devreye girerek 16 bin TL civarında en düşük emekli aylığı verilmesi bekleniyor.