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Artık netleşti; EYT yerine kademeli emeklilik müjdesi!

Son dönemin en çok konuşulan sosyal güvenlik konularından biri olan kademeli emeklilik, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Artık netleşti; EYT yerine kademeli emeklilik müjdesi!

8 Eylül 1999 sonrası işe girenler, kendilerine uygulanan yaş şartlarının adaletsiz olduğunu savunurken; hükümet cephesinden gelen son açıklamalar umutları kırdı.

🧓 EYT'den Faydalanamayanlar: "Tarihe Takıldık"

2023 yılında çıkan EYT düzenlemesiyle, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı aranmaksızın emekli oldu. Bu tarihten sonra işe girenler, yaş sınırına takılıyor ve "Emeklilikte Tarihe Takılanlar" adını verdikleri bir oluşumla haklarını arıyor. Talepleri ise net: kademeli emeklilik gelsin, yaş şartı işe giriş tarihine göre yeniden düzenlensin.

Artık netleşti; EYT yerine kademeli emeklilik müjdesi!54545


🗳️ Meclis'e Teklif Verildi Ama...

CHP Milletvekili Cevdet Akay, 3 Mart 2025'te kademeli emeklilik için Meclis’e kanun teklifi sundu. Ancak hükümet cephesinden bu konuda herhangi bir çalışma yok. Hatta, EYT’nin ekonomik yükü nedeniyle benzer bir düzenlemenin gündeme alınması beklenmiyor.


❌ Hükümetin Gündeminde Değil

Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ve “neden yazmıyorsun?” eleştirilerine karşılık yazara göre durum net: Hükümetin şu an için kademeli emeklilikle ilgili bir planı bulunmuyor. Bu nedenle, "yarın çıkıyor" gibi umut veren söylemler gerçeği yansıtmıyor.


🍽️ Yemek Yardımı Kıdem Tazminatına Dahil Mi?

Bir diğer sıkça sorulan soru ise kıdem tazminatlarıyla ilgili. İşçilere verilen yemek ve yol yardımları, çalışanın brüt ücretine eklenerek kıdem tazminatı matrahına dahil ediliyor. Ancak dikkat: hesaplama, fiilen işe gelinen gün sayısına göre yapılıyor.


🚑 İş Kazası Geçirdim, Malulen Emekli Olabilir Miyim?

Zaten emekli olan biri iş kazası geçirirse malulen emeklilik hakkı doğmaz. Ancak kaza sonrası rapor parası alınabilir. SGK bu durumda iş kazası süreci üzerinden ödeme yapar.


💸 Fazla Prim Yatıranlar Geri Alabilir Mi?

Birden fazla işyerinde çalışan ve primleri tavanı aşan kişiler, fazla ödenen sigorta primlerini SGK'dan geri alabiliyor. Emeklilik başvurusunda bu fazlalıklar hesaplatılmalı ve iade süreci başlatılmalıdır.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/noyan-dogan/kademeli-emeklilik-cikacak-mi-42784358?

Hazırlayan: Gazeteoku.com

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