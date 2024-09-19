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Artık emekliler tek kuruş vermeyecek: Fatura ve toplu taşıma bedava oluyor

Karabük Belediyesi, emeklilere yönelik önemli bir adım atarak, emeklilerin fatura ve toplu taşıma ücretlerinden muaf tutulmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Artık emekliler tek kuruş vermeyecek: Fatura ve toplu taşıma bedava oluyor

Belediye meclisinin aldığı bu karar, şehirdeki emekli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Emeklilerin Ekonomik Yükü Hafifliyor

Yeni uygulama kapsamında, Karabük’te ikamet eden emekliler artık su faturası ve toplu taşıma ücretlerini ödemek zorunda kalmayacaklar. Bu karar, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir hayat sürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, bu tür desteklerin emeklilerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Başkan Çetinkaya’dan Destek Açıklamaları

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Mart ayında duyurduğu emeklilere yönelik destek paketinin bir parçası olarak bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, “Emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve onlara destek olmak bizim öncelikli görevimiz. Bu karar, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına önemli bir adım.” dedi.

Uygulamanın Hayata Geçirilme Süreci

Mart ayında duyurulan destek paketinin ardından, belediye meclisi tarafından detaylı bir planlama süreci gerçekleştirildi. Emeklilerin kolayca yararlanabilmeleri için gerekli altyapı ve başvuru süreçleri oluşturuldu. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesi ve yerel belediye daireleri aracılığıyla kabul ediliyor.

Karabük halkı, emeklilere yönelik bu destek paketini olumlu karşılıyor. Birçok emekli vatandaş, ekonomik yüklerinin hafiflemesinin yanı sıra, belediyenin kendilerine verdiği değeri hissettiklerini belirtiyor. Bu tür uygulamaların, şehirdeki sosyal dayanışmayı güçlendireceği düşünülüyor.

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