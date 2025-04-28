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Arsa alacaklara uyarı; Bunu sakın yapmayın

Toprak Yatırımcısı ve Talepbul Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güdül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arsa alacak herkesin mutlaka sorması gereken 3 kritik soruyu paylaştı.

Arsa alacaklara uyarı; Bunu sakın yapmayın

Arsa yatırımı yapmak isteyenlere uzmanlardan peş peşe önemli uyarılar geldi.  Arsa satışlarının hız kazanmasıyla birlikte, bilinçsiz alımların büyük zararlara yol açabileceği vurgulanıyor.

🔎 1. Tapunun Niteliği Ne?

İlk ve en önemli soru: Tapuda "arsa" mı yazıyor, yoksa "tarla" mı?

"Arsa" ifadesi, imara açık bir alanı gösterir.
"Tarla" ise genellikle imarsız alanları temsil eder.
Eğer tapuda “tarla” yazıyorsa, o bölgeye ev bile yapamayabilirsiniz. Bu yüzden arsa almadan önce mutlaka tapunun niteliğini öğrenin!


📑 2. İmar Planında Hangi Fonksiyon Atanmış?

İkinci soru, alınacak arsanın imar planındaki fonksiyonunu sorgulamak:

Konut alanı mı?
Sanayi bölgesi mi?
Tarım alanı mı?
Park, yol gibi kamusal alan mı?
Eğer imar planında “tarım alanı” veya “park alanı” olarak geçiyorsa, hayal ettiğiniz projeleri gerçekleştiremeyebilirsiniz. Yatırımınızı doğru yönlendirmek için bu bilgi kritik!


🏢 3. Belediyede Proje veya Kamulaştırma Var mı?

Üçüncü ve hayati soru: Belediye veya devletin arsada herhangi bir proje veya kamulaştırma planı var mı?

Yol, park, okul gibi projeler nedeniyle arazi istimlak edilebilir.
Tapuda yazmasa da bu bilgiyi sadece belediyeden öğrenebilirsiniz.
Bu adımı atlamadan, belediyeye giderek arsaya dair tüm proje ve kamulaştırma durumunu mutlaka sorgulamalısınız.


Tapunun elinizde olması, orada istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmez. Yanlış bilgiyle yapılan arsa yatırımları, yıllarca satılamayan, değerlenmeyen ve proje geliştirilemeyen arazilerle sizi baş başa bırakabilir.
O yüzden doğru bilgi, doğru yatırım demektir!


💬 Uzmandan Tavsiye

Arif Güdül'ün ifadesiyle:

"Bu 3 soruyu sormadan arsa alırsan, yıllarca sıkıntı çekebilirsin. Doğru bilgi almadan yatırım yapma!"

Kaynak:
🔗 Gazeteoku.com - Özel İçerik

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