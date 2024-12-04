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Aralık'ta emekliye ardı ardına 2 ödeme birden

Aralık ayı, emekliler için büyük bir heyecanla karşılanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik maaş ve promosyon ödemelerine ilişkin detayları açıkladı.

Aralık'ta emekliye ardı ardına 2 ödeme birden

Türkiye genelinde 16 milyondan fazla emekliyi yakından ilgilendiren bu gelişme, çifte ödeme fırsatını da beraberinde getiriyor. İşte Aralık ayında emeklilere sunulan avantajlar...

Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek?

SGK tarafından açıklanan maaş ödeme takvimine göre, Aralık ayı ödemeleri 1 Aralık itibarıyla başladı. Memur emeklileri için maaş ödemeleri ilk sırada yapılacak.

SSK emeklileri: Ödemeler 17 Aralık'ta başlayacak ve tahsis numarasının son hanesine göre 25 Aralık’a kadar devam edecek.

BAĞ-KUR emeklileri: Ödemeler 26 Aralık’ta başlayacak ve 28 Aralık’a kadar sürecek.

Aralık'ta emekliye ardı ardına 2 ödeme birden

Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatları

Aralık ayında emeklilere maaşlarının yanı sıra sunulan promosyon fırsatları da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özel ve kamu bankalarının yarıştığı bu süreçte, promosyon miktarları 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Vakıfbank: Emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan ve üç yıl taahhüt veren emeklilere 12.000 TL doğrudan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, Troy kart kullanan emeklilere 12.000 TL daha ekleniyor. Böylece toplam promosyon ödemesi 24.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Bankaların emekli promosyon kampanyalarına dair detaylı bilgilere Gazeteoku adresinden ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte, emeklilere yönelik çeşitli ek ödeme fırsatları ve özel kampanyalar da devam ediyor. Bankalar, emekli müşterileri için kredi kartı aidatsız kullanım, düşük faizli kredi ve ücretsiz EFT/havale gibi avantajlar sunuyor.

Kaynaklar: SGK Resmi Sitesi, Gazeteoku

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