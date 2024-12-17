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Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği yattı mı? Detayları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık ayının ilk tarımsal destek ödemelerini geçtiğimiz hafta cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarmıştı. Üreticilerin büyük bir merakla beklediği Aralık ayı ikinci tarımsal destek ödemeleri de bu hafta cuma günü yapılması planlanıyor. Tarımsal destek ödemelerine dair güncel gelişmeler, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Aralık ayı Mazot ve Gübre desteği yattı mı? Detayları açıklandı

Mazot ve Gübre Desteği 2025 Ödeme Tutarı Belli Oldu

2025 yılına yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere sağlanacak olan Mazot ve Gübre Desteği, 2025 yılı için dönüm başına 366 TL olarak belirlendi.

Maden Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çiftçi kayıt sistemine kayıt olan üreticilerimize yapılacak olan mazot ve gübre desteği, 2025 yılı için dönüm başına 366 TL olarak ödenecektir. Başvuruda bulunmak isteyen üreticiler, detaylı bilgi için İlçe Tarım Müdürlüğü’ne veya Ziraat Odası’na müracaat edebilirler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de güncellemeler yapılabilmektedir.”

Tarımsal Destekler Neleri Kapsıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destekler şu programları kapsamaktadır:

Mazot ve Gübre Desteği

Fark Ödemesi Desteği

Hayvancılık Destekleri

Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleri

Çiftçilerin mazot, gübre ve diğer destek programlarına katılım sağlayabilmesi için

ÇKS kayıtlarının güncel olması büyük önem taşıyor.

Önemli Not: Mazot ve gübre desteği başvuruları, 30 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

📌 Detaylı Bilgi İçin: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Sitesi

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