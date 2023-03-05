Araçlarınızı buraya çekin! Bu akaryakıt kampanyası kaçmaz! İndirimle hem depoları fulleyin hem kazanın!

Akaryakıta gelen zamlar alıp başını gidiyor. Vatandaşlar da bu durumu takip ettikçe usandı. Benzin ve motorine zam gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği soru “Motorin ve benzine indirim gelecek mi?” oldu. Akaryakıt fiyatlarına indirim beklenirken güzel bir haber geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...



Motorin ve benzine ne zaman indirim gelecek merak edilirken en son arka arkaya zamlar gelmişti. Vatandaş büyük bir indirimi bekleyişi sürdürürken güzel bir haber geldi. Peki 5 Mart 2023 LPG ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar oldu 5 Mart? 5 Mart güncel motorin fiyatları...



Dev kampanya geldi!



Araç sahibi olan vatandaşların diğer yandan kampanyalardan da faydalandığı biliniyor. Akaryakıt satın alırken kar edecek yöntemler bulmaya çalışan vatandaşlar için işte bir kampanya Ziraat Bankası’ndan geldi. LPG, benzin ve motorinde geçerli olacak tam 75 TL indirim söz konusu. 31 Mart’a kadar sürecek kampanyaya katılmak ve faydalanmak çok kolay.



Ziraat Bankası resmi açıklamasında 16 Şubat - 31 Mart arasında geçerli bu kampanyada Bankkart ile anlaşmalı olan istasyonlardan yapılacak olan farklı günlerdeki alışverişlerden 75 TL kazandırıyor. 250 TL ve üzerinde olan harcamanızdan ekstra indirim kazanmış oluyorsunuz.



Bunun için Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart, Bankkart Business sahibi olmanız yeterli. Ekstra bir şey talep edilmeden zaten yapılan mevcut akaryakıt harcamalarınız size kazandırıyor. 5 Mart güncel akaryakıt fiyatları nedir? Benzin ne kadar? 5 Mart otogaz fiyatı ne kadar?



5 Mart akaryakıt fiyatları



İstanbul için güncel benzin ve motorin fiyatları Avrupa Yakası için benzinde 20,46 TL iken motorin de fiyat 21,58 TL. Anadolu Yakası’nda ise motorin fiyatı 21,51 iken, benzinin litre fiyatı 20,42 TL.



Ankara’da motorinin litre başına fiyatı 21,95 TL iken benzinin fiyatı ise 20,80 TL.



İzmir için motorin fiyatı 22 TL iken benzin de litre fiyatı 20,75 TL.