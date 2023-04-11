Aracı olanlara müjde! En az 3.000 TL cepte kalacak

Araç sahibi olan milyonlarca vatandaşın bilmesi gereken haber Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı görevini yürüten Mehmet Akif Eroğlu’ndan geldi. Yaptığı açıklamaya göre bir düzenleme yolda. SEDDK Başkanı Eroğlu, bir trafik operasyon merkezi kurulacağını belirtti. Bu haber ise araç sahipleri için büyük önem taşıyor.



Oluşturulacak trafik operasyon merkeziyle beraber sigorta şirketlerinin zorunlu teklif verme durumu ortadan kalkacak. SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada trafik sigortasına dair yol haritasını açıklamış ve ilk düzenleme adımı olarak imzalarını atmıştı. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu yaptığı açıklamada trafik sigortası problemlerini çözmek adına bu girişimin yapıldığını belirtti.



DÜZENLEMEYLE ZARAR AZALTILACAK



SEDDK Başkanı Eroğlu, düzenlemenin 1. fazının çıkarıldığını belirtirken şunlara değindi:



“Trafikteki sürücü davranışlarına dikkat ederek zararları kaynağından azaltmamız gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin erdiği karar sigorta kanununda ikinci düzenleme hakkımızı kaldırdı. Tazminatın net hesaplamasını mevzuata ekleyemiyoruz. Mahkeme pratiği alarak sektör ödemelerini ona göre yapacak.”

Yapılan bu açıklamadan sonra Eroğlu, özellikle trafikteki kazaların azaltılması, eş değer parça kullanma, tahkim sistemi gibi problemlerin çözüleceğine değindi. Sırayla poliçe, müşteri davranışı, tazmin benzeri çalışmalarına odaklanılacak. Bunlara ek olarak trafik sigortası yaptırma zorunluluğuna dair SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu şunları söyledi:



“Önce şirketlere ceza yazdık. Ancak ceza yetmiyor. Tarifeyi arttırsak da sorunlar sürüyor. Genelge çıkarmamıza rağmen 3 ay doldu. Kasko trafik dengesi az çok yakalansa da problemler devam ediyor. Trafik sigortası zarar üreten bir alan ve şirketlerde bu sebeple bilanço dengesi korumaya çalışıyor.”



TEKLİF VERMEK ZORUNLU OLMAYACAK



Düzenleme ile sigorta şirketleri zorunlu teklif vermeyecek. Talep edenin bilgileri 27 trafik sigortası firmasınca incelenecek. Teklif verip vermemek serbest olacak. Teklifin gelmesiyle hemen poliçeleştirilecek. Teklif gelmezse de havuza atılacak ve sektöre dağıtılacak. SEDDK Başkanı Eroğlu, eğer trafik alanında dikkat edilmezse yepyeni bir maliyet problemi ile karşılaşılacağının da altını çizdi.