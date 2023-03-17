Araç sahiplerine kötü haber, karar alındı! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına sürekli olarak gelen zam ve indirim haberleri nedeniyle vatandaşlar sürekli takip etmek zorunda kalıyor. Brent petrol fiyatlarında dolar bazında yaşanan düşüşler ile Mart ayında motorine güzel bir indirim geldi. Ancak indirim sevinci çok kısa sürdü. Şimdi araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Akaryakıtta vergi ile benzin fiyatlarına zam geldiği öğrenildi. Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Oğuz Demir ise merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki 18 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 17 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları detayları...



Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının düşmeme sebebi nedir?



Brent petrol bir süredir 80 dolar seviyesinin altına indi. Bu hafta ise 71 doların altına kadar düşen Brent petrol fiyatlarına rağmen Türkiye’de fiyatlarda düşüş gözükmedi. Bunun sebebini ise ekonomist Prof. Dr. Oğuz Demir açıkladı. Demir, motorinde düşüş gözlendiğini ancak benzinde görülmediğini belirtti.



Sürücülere kötü haber geldi



Ekonomist Prof. Dr. Oğuz Demir katıldığı televizyon programında yaptığı akaryakıt fiyatlarına dair açıklamalarda özellikle vergilere vurgu yaparak şunları söyledi:



“Kurda küçük de olsa yükseliş var. 18,90’lardan 19 seviyelerine çıktı. Bunun da etkisi oldu. Bir de vergiler var, zaten vergi maktu. Fiyat olarak belli. KDV oynuyor. Petrol fiyatları sert düşmüş olsa bile bu üçünü bir değerlendirdiğimiz zaman özellikle benzin tarafında ve motorinde düşüş olmamasına sebep. Bunlar akaryakıt fiyatlarında ciddi indirim görülmemesinin sebebi oldu.”



İstanbul 17 - 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?



İstanbul’da Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı 20,49 TL iken, Avrupa Yakası’nda ise 19,66 TL.



Motorin fiyatları İstanbul Anadolu Yakası’nda 19,60 TL iken Avrupa Yakası’nda 19,66 TL.



İstanbul’da Anadolu Yakası’nda 11,75 TL olan LPG, Avrupa Yakası’nda yine 11,75 TL.



Ankara 17 – 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?



Ankara’da benzin 20,91 iken, motorinin litre fiyatı 20,04 TL ve LPG’de ise fiyat 11,37 TL.



İzmir 17 – 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?



İzmir’de benzinin litre fiyatında 20,87 TL fiyat görülürken, motorin fiyatı 20,12 TL ve LPG fiyatı ise 11,04 TL oldu.