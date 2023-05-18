Araç sahipleri yıkıldı! Akaryakıta katmerli zam geldi: Motorin yeniden 20 TL sınırında

Akaryakıt zammı haberleri araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan artış ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle araç sahiplerine kötü haber verildi. Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren artıyor. Motorinin litresine zam haberi geldi. Gece yarısı gelecek olan akaryakıt zammı ile birlikte motorinin litre fiyatı yeniden 20 TL'ye dayanacak. Araç sahipleri zam haberine İsyan ederken güncel akaryakıt fiyatları ve Benzine zam var mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

Seçim sonrası Bülent Petrol fiyatlarında görülen artış ve döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle akaryakıt zammı haberleri de gelmeye başladı. Dolardaki dalgalanma sonrası motorun fiyatlarına zam haberi verildi. Motorine gece yarısından İtibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Araç sahipleri zam haberi sonrası İsyan ederken bir yandan da Benzine zam var mı, LPG'ye zam gelecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Şu an için tek zam haberi motorin fiyatlarına oldu. Benzin ve LPG'ye beklenen bir zam bulunmuyor.

MOTORİNE GECE YARISI 76 KURUŞ ZAM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren yeni zam geliyor. Seçim sonu ilk zam haberi motorin fiyatları ne oldu. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk zam bekleniyor. Sektör kaynakları zam haberini verirken benzin ve LPG fiyatlarını ise şu an için bir zam beklentisi olmadığı duyuruldu.

18 MAYIS 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılacak olan zam sonrasında motorunun litre fiyatı da belli oldu. Motorinin litresine gelecek olan zammın ardından İstanbul'da motorin fiyatları 19,39 TL'ye, Ankara'da 19,70 TL'ye ve İzmir'de ise 19,80'ye yükselecek. benzinin litre fiyatına Şu an için bir zam beklenmiyor. Benzinin litresi ise güncel olarak İstanbul’da 19,81 TL, Ankara’da 20,16 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.