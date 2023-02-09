Araç almak isteyenlere dev fırsat! 84 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi! Bu fırsat kaçmaz!

Cumhurbaşkanı onay verdi! Sıfır araç almak isteyenlere Halkbank’tan 84 ay vadeli 1.5 milyon TL limitli araç kredisi fırsatı geldi.



Son zamanlarda araç almak gittikçe güçleşti. Artan araç fiyatları sebebiyle araba almak isteyen kişiler taşıt kredisi kampanyalarını araştırıyor. Halkbank araç kredisine 84 ay vadeyle başvurmak isteyenlere 1.5 milyon TL ödeme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı onayıyla 84 ay vadeli 1.5 milyon TL araç kredisi Halkbank’tan alınıyor. İkinci el ve sıfır araç fiyatları her geçen gün rekor seviyeye yükselirken vatandaşlar için araba sahibi olmak iyice güçleşmeye başlamıştı. Bu süreçte en uygun fiyatlı aracın fiyatı 400 bin TL bandına ulaştı. Araç kredisi ihtiyacı da iyice arttı.



Sıfır araç fiyatlarındaki artış, 2. el araba piyasasını da vurmuş durumda. Alt gelir grubu için araba sahibi olmak imkansız hale gelirken birçok ticari faaliyette bulunan esnaflar da bu durumdan mağdur oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni destek kredisi için duyuru yapmıştı. Sıfır araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 84 ay vadeli araç kredisi başvuruları artık başladı.



84 ay vadeli araç kredisi başvuru şartları



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı 84 ay vadeli araç kredisi başvuru ekranları artık açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Ülkede esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısı korunacak. Esnaflarımıza desteğimiz daima sürdü ve sürecek. Ekonomi politikamızın temelinde ‘Üretim’ var. Bu memleket için üreteni destelemek temel görevimizdir. Bu bağlamda Cumhuriyetimizin 100. Yılında sanatkarlarımızı ve esnafımızı 100 milyar TL tutarında kredi kullandıracağız. 60 ay vadeli uygun taksitlerle yüzde 7,5 faiz oranıyla olacak. Şahıs üst limiti olarak krediler 500 bin TL yükselecek. Ayrıca, iş yeri edindirme ve taşıt kredi limiti 1.5 milyon TL olacak.”



Bakan Nebati’nin de ilan etmesiyle birlikte 84 ay vadeli 1 milyon 500 bin TL araç kredisi artık hayal değil.



Halkbank taşıt kredisi şartları nedir?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı 84 ay vadeli 1.5 milyon TL taşıt kredisini Halkbank’tan almak isteyen kişilerin düzenlenen pakete başvuru yapabilmek için ticari faaliyet amacıyla kullanmak adına aracı satın almaları gerekmektedir.