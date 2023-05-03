Annelere müjde! Devletten 3 bin 700 TL yardım tıkır tıkır ödeniyor

Çalışmayan anneler için devlet yardımı müjdesi az önce geldi. Başvuru yapan annelere tam 3.700 TL devlet desteği verilecek. Başvuru şartları da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Çalışmayan ve geçim zorluğu yaşayan anneler başvuru yaparak bu sosyal yardım fırsatından faydalanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın annelere yardım imkânlarının başvuru şartları ve detayları haberimizde…

Türkiye'nin ekonomik şartları nedeniyle birçok vatandaş geçim zorluğu yaşıyor. Özellikle çalışmayan ve yalnız olan anneler ne yazık ki bu durumda daha da Zorluk çekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşini kaybetmiş ve çalışmayan annelere sosyal yardım ve destek imkanı sağlanıyor. Anneler başvuru yapmaları durumunda bu devlet desteği ödemesinden düzenli olarak faydalanabiliyor. Annelere verilecek olan yardım miktarı ise tam 3.700 TL olarak belirlendi. İşte devlet yardımı şartları ve detaylar…

ANNELERE YARDIM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Seçime yakın çok sayıda düzenleme yapan hükümet bu kez anneler için düğmeye bastı. Maddi durumu iyi olmayan dar gelirli aileler için 3.700 TL ödeme yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için yardım duyurusu yapılırken, şartlar da açıklandı.

Devletin sağladığı sosyal yardım ödemesi almak isteyenlerden istenilen şartlar:

Kirada oturan,

Maddi anlamda yeterli olmayan,

Çocuk okutan,

Kronik rahatsızlığa sahip olan,

Engelli ya da yaşlı bir bireyin bulunduğu,

BAŞVURUSU ONAYLANANA 3.700 TL ÖDEME YAPILACAK

Sosyal güvenci olmayanlar da başvuru da bulunabilir. Başvuru sonrası değerlendirme yapılıp, başvurusu olumlu sonuçlara aylık 2 bin 59 TL – 3 bin 708 TL arasında ödeme yapılacak. Şartlar arasında ise TC vatandaşı olunması, mavi kart sahibi olmaması, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye'de ikametgah etmesi gibi şartlar yer almakta.