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Annelere en az 712 TL devlet desteği! Bu sabah açıklama geldi, başvurun alın

SGK'dan annelere son dakika duyurusu geldi. En az 712 TL devlet desteği ödemesi yapılacak. Çocuklar neler tek bir şartla maaş alacak. SGK son dakika emzirme ödeneği duyurusu haberimizde…

Annelere en az 712 TL devlet desteği! Bu sabah açıklama geldi, başvurun alın

Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika açıklaması yaparak annelere devlet desteği müjdesini verdi. Tek şartla emzirme ödeneği verilecek. Üstelik en az yardım miktarı 712 TL olacak. Şartları taşıyan çocuklar neler maaş alır gibi her ay ödeme alabilecek. Peki, 2023 emzirme ödeneği başvuru şartları neler? 2023 emzirme ödeneği ne kadar, kaç TL?

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere doğru geri sayım devam ederken hükümetten birçok sosyal yardım müjdesi de geliyor. Yükselen enflasyon nedeniyle geçinmekte güçlük çeken vatandaşlar devlet yardımı imkanlarını yakından takip ediyor ve yoğun bir şekilde de araştırıyor. Bu defa devletten yardım müjdesi anneler için geldi. Annelere en az 712 TL devlet desteği verilecek. Ancak bu yardımdan yararlanabilmek için başvuru şartlarına uygun olmak gerekiyor. Sadece çocuğu olan anneler bu ödemeden faydalanacak. Peki devlet desteği kimlere verilecek? Emzirme ödeneğini kimler alabilir? 2023 emzirme ödeneği ne kadar?

SSK BAĞ-KUR 4C'Lİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Sosyal güvenlik kurumundan SSK bağ-kur 4C’li Anneleri ilgilendiren çok önemli bir son dakika duyurusu yapıldı. Çalışma hayatı sırasında doğum yapan annelere devlet tarafından emzirme ödeneği desteği verilecek. Bu ödenek sayesinde Milyonlarca kişi maaş alma imkanına sahip olacak. Peki emzirme ödeneği nedir? Kimler emzirme ödeneği alabilir? Anneleri emzirme ödeneği ile ilgili SGK Tüm detayları açıkladı. Başvuru şartlarını taşıyanlar başvuru yapmaları durumunda bu destek ödemesinden yararlanabilecek.

EMZİRME ÖDENEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olarak çalışan annelere emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği, SGK'lı çalıştığı sırada doğum yapan kadınlara sağlanıyor. Tabii ki belirli şartlar doğrultusunda bu ödenek veriliyor. Doğum yapan kadının en az 120 gün sigortalı olması şartı aranıyor. Sigortalı kamu görevlileri ve devlet memurları da emzirme ödeneği imkanından kendi kurumları aracılığı ile faydalanabiliyor.

2023 EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI NE KADAR?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte emzirme ödeneği de her yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete 2 defa zam yapılmasından dolayı emzirme ödeneği de bu oranda artmıştı. 2023 yılı emzirme ödeneği 712 TL olarak ödeniyor. ayrıca eşi çalışmayan sigortalı Erkekler de bu ödenekten faydalanma imkanını buluyor. Yani emzirme ödeneği sigortalı çalışan kadınlara verildiği gibi eşi çalışmayan sigortalı erkeklere de veriliyor.

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