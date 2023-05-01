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Annelere 7500 TL aylık devletten! Çalışmayan anneler başvuru yapsın

Devlet annelere de yardım eli uzatıyor. Çalışmayan annelere başvuru şartı ile maaş bağlanacak. Aylık 7500 TL devlet yardımı için şartlar açıklandı.

Annelere 7500 TL aylık devletten! Çalışmayan anneler başvuru yapsın

Ev hanımı olan, çalışmayan anneler için emeklilik formülü geldi. Bu emeklilik formülü ile en az 7 bin 500 TL maaş bağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında erken emeklilik fırsatı çerçevesinde ev hanımları da maaş alabilecek. Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bazı detaylara değindi. Peki, ev hanımları ne zaman emekli olacak? Ev hanımı emeklilik şartları neler? Ev hanımı emekli olunca ne kadar maaş alabilecek? Hepsi haberimizin ayrıntılarında... 


Ev hanımları çalışma hayatında aktif olamasa da ev çalışma hayatında yoğun bir rol alıyor. Burada çalışmayan anneleri desteklemek amaçlı maaş bağlanmasına yönelik proje önemli bir yere sahip. Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan açıklama yapıldı. 


ÇALIŞMAYAN ANNELERE EMEKLİLİK AÇIKLAMASI 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışmayan ev hanımlarına yönelik emeklilik planlamasına dair katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Canlı yayında yaptığı açıklamalarda “Çalışmayan ev hanımları için emekliliğe dair önemli çalışmaları başlatıyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının sigorta priminin 3/1’ini devlet karşılayacak.” ifadelerine yer verdi.  


Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise seçim çalışmalarına dair konuşmasında şunları da iletti: 


“Türkiye artık petrol, doğalgaz üretir duruma geldi. Bu gelirler ile Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. İlk müjdemiz ise çalışmayan ev hanımları için olacak. İsteyen ev hanımlarının emeklilik için primlerinin 3/1’ini Hazine karşılayacak.”  


EV HANIMI EMEKLİLİK DETAYLARI 


Bakan Nureddin Nebati, açıklamasının devamında çalışmayan ev hanımlarının nasıl emekli olacağına dair ayrıntılara değindi. Ayrıntılar arsında ev hanımlarının kısa sürede emekli olabilmesinin sağlanacağı ve yıpranma payının da buna dahil edileceğini belirtti. Tüm ailelerde en azından bir kişinin çalışıyor olması adına istihdam desteği sunulacak olduğunu belirtti. Bunların yanı sıra sigorta primi ve hatta gerekliyse maaşının bir kısmının devletten karşılanacağı belirtildi.  


Çocuk sayısının da çalışamayan ev hanımlarının emekliliğinde etkili faktörlerden birisi olacağı belirtildi. Bu sayede aylık prim ödemesi düşürülecek ve emeklilik daha erken mümkün olacak. Çocuk sayısı prim yılına eklenecek. Bu durumda 4 senedir çalışıyor gözüken ev hanımı için 5 sene prim gözükecek. 

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