Anneler dikkat! 0-2 yaş arası bebeğiniz varsa devlet desteği alabilirsiniz

Devlet, her ay ihtiyaç sahibi kişilere düzenli sosyal yardım imkanı sunmaya devam ediyor. Bu defa yardım haberi anneler için verildi. 0-2 yaş grubu arasında çocuğu olan annelere devletten sosyal destek var. Anneler başvuru yaparak bu ödemeyi alabiliyor. Birçok kişinin derdine derman olacak ödemeler, doğrudan hesaplara yatıyor. Doğum yapan ya da yapacak olan tüm kadınlar bu ödemelerden faydalanabiliyor. Devletin annelere yardımı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara başvuru yapmaları halinde her ay düzenli olarak sosyal destek sağlıyor. Bu yardımlar arasında evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı, kira yardımı, doğalgaz tüketimi desteği, elektrik tüketim desteği gibi yardımlar yer alıyor. Buna ek olarak annelere de 0-2 yaş grubu arası çocuğu olmaları halinde devletten yardım sağlanıyor. Bu ödemeden doğum yapmış ya da yapacak olan tüm anneler yararlanabiliyor. Yardım için başvuru şartları da belli oldu. Peki kimler devlet yardımı olabilir? Annelere devlet yardımı başvuru şartları neler?

DOĞUM YAPAN KADINLAR HEMEN BAŞVURU YAPABİLİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan doğum yapan ya da yapacak olan kadınlara yardım var. 0-2 yaş arası çocuğu olan anneler bu destekten faydalanmak için başvuru yapabilir. 2 ayda bir şekilde yapılan sosyal yardım ödemeleri çocuk 24 aylık olana kadar devam ediyor. Bu ödemeler sayesinde Yeni doğum yapmış kadınlar bebek sahibi olan aileler ekonomik anlamda rahat bir nefes alma imkanı elde ediyor. Aile Bakanlığı'nın bu yardımı ailelerin bez mama gibi masraflarını Bir Hayli azaltıyor.

400 TL YARDIM ÖDEMESİ VERİLİYOR

Doğum yapan annelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık 400 TL yardım ödemesi veriliyor. Bakanlık konu ile ilgili “Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.” açıklamasını yaptı.

Başvuru yapmak isteyen aileler Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden bu yardım için başvuru yapabilir.