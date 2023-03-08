Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı

EYT yasası geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi. Resmi gazetede de yayınlanan yasa yürürlüğe girdi. EYT ile birlikte emekliye çifte zam müjdesi geldi. Üstelik sadece EYT'liler değil SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerde bu zamdan yararlanacak. O tarihten itibaren hem banka promosyonları değişecek hem de bayram ikramiyeleri. Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yasası geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi ve resmi gazetede de yayınlanarak yasalaştı. Bu yasa kapsamında 2 milyon 250.000 kişi emeklilik dilekçesini vermeye başladı. SGK EYT yasasının kabul edilmesi sonrasında mesaiye sabah 06.00'da başladı. EYT'lilerin yüzü gülerken Yeni müjdelerde gelmeye başladı. Özellikle nisan ayında EYT'lilerle birlikte tüm emeklilere çifte zam müjdesi gelecek. Bankalardan bu konuda ilk sinyaller verildi.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ÇİFT HANEYE YÜKSELİYOR

Bankaların emekliye ödediği promosyon rakamları geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren resmen 10 katına çıktı. Daha önce 750 TL'ye kadar ödenen Maaş promosyonu Temmuz ayından bu yana 7500 TL'ye kadar yükselmiş durumda. özellikle EYT düzenlemesinin kabul edilmesi ve resmiyet kazanması ile birlikte bankaların ödeyeceği promosyon rakamlarının daha da artacağı tahmin ediliyor. Üstelik müşteri kapma rekabeti içine girecek bankalar emekliye verecekleri promosyonu çift haneye çıkarmaya hazırlanıyor. Yani Bankaların emekli için Nisan ayından itibaren ödeyeceği maaş promosyonu 15.000 TL ile 30.000 TL arasında değişecek.

Güncel durumda ise Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında yapılan son anlaşma doğrultusunda promosyonda taban ücretler şu şekilde:

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

Emekliye promosyon ödemesine yapılacak zamdan sadece EYT'liler yararlanmayacak. bankalar EYT'lilerle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi kişilere de aynı promosyon ödemesini yapacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE DE ZAM GELİYOR

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'liler için nisan ayında gelecek diğer bir müjde ise bayram ikramiyesi zammı olacak. Uzun süreden beri 1.100 olarak ödenen Bayram ikramiyesinin nisan ayında artacağı konuşuluyor. Bu konu ile ilgili Ankara kulislerinde dolaşan çok sayıda bilgi var. Bunlar arasında en öne çıkan ise bayram ikramiyesinin ramazan bayramı öncesinde 2.500 TL ve Kurban Bayramı öncesinde 2.500 TL olmak üzere toplamda 2023 yılı için 5000 TL'ye yükselmesi. bu konu ile ilgili Şu an için bir açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen günlerde yapılacak kabine toplantılarında görüşmelerin yapılması ve Nisan ayının ilk haftasından itibaren bayram ikramiyesi zammının netlik kazanması bekleniyor.