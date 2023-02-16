Anında nakit ihtiyacı olanlar hemen başvursun! Kefilsiz şartsız 24.000 TL hemen hesaba yatıyor!

Vatandaşların anında nakit ihtiyacı varsa kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. 36 ay vade ile ve gelir belgesiz olarak 24 bin TL nakti hemen çekebilirsiniz. Aylık geri ödemeler için kendi imkanlarınıza göre planlama yapabilirsiniz.



Son zamanlarda ekonomik olarak birçok vatandaş zorluklar yaşıyor. Ani nakit ihtiyaçlarında ise eş dost yerine bankalar daha çok vatandaşların yanında oluyor. Tüketici kredisi kapsamında başvuracağınız krediyi hemen kullanabilirsiniz. 50000 TL’ye varan kredi imkanı ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 50000 TL’ye 24 ay, 100000 TL’ye kadar olan kredilere ise 36 aya kadar vade sayısı veriliyor.



Tüketici kredisi geri ödemeleri



İnternet sayfası üzerinden yapacağınız başvuru ile anında hesabınıza geçecek nakit desteğini acil ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Kredi faiz oranları ise kamu bankası olan Ziraat’te çok uygun.



Eğer Ziraat Bankası tüketici kredisi çekmek istiyorsanız, alacağınız 24.000 TL kredi miktarını 36 aya varan vade sayısı ile ödeyebilirsiniz. Ayrıca yüzde 1,79 faiz oranları ile geri ödemesini yapacağınız tüketici kredisinin aylık ödeme miktarı ortalama 977 TL olarak verilmektedir. Ek olarak hayat sigortası kapsamında alacağınız Ziraat Bankası tüketici kredisi garantili olarak verilmektedir.