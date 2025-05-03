Anında 4500 günle emekli olacaklar! Emeklilik sistemi değişiyor!

Türkiye'de emeklilik sisteminde uzun süredir devam eden uygulama farklılıkları SSK ve Bağ-Kur sigortalıları arasında eşitsizlik eleştirilerine yol açmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı prim eşitleme düzenlemesinde yeni detaylar netleşiyor.

🧾 Bağ-Kur ve SSK Arasındaki Prim Farkı Kapatılıyor

Halihazırda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında SSK’lı bir çalışan 5000 prim günüyle emekli olabilirken, aynı koşullarda bir Bağ-Kur sigortalısı için bu sayı 9000 gün olarak uygulanıyor.

Bu farkın adil bulunmaması üzerine, Bakanlık hem SSK hem de Bağ-Kur’lular için prim gün sayısını 7200’de eşitlemeye hazırlanıyor. Böylece emeklilik sisteminde norm birliği sağlanması hedefleniyor.



📊 Kısmi Emeklilikte de Eşitlik Geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan kısmi emeklilik uygulamasında da benzer bir fark söz konusu.

Şu anda:

SSK’lılar için 4500 ya da 5400 prim günüyle,

Bağ-Kur’lular için ise farklı şartlarla emeklilik mümkün.

Yeni düzenleme ile hem SSK hem Bağ-Kur için kısmi emeklilikte alt sınır 4500 prim günü olacak.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olmakla birlikte, bu yaş aralığı kişinin sigorta başlangıç tarihine göre değişebiliyor. Yaş şartı tamamlandıktan sonra, prim günü koşulunu sağlayanlar kısmi emeklilik hakkına kavuşacak.



⚖️ 3600 Gün Hakkı Sadece EYT’lileri Kapsıyor

Halk arasında “3600 günle emeklilik” olarak bilinen uygulama, yalnızca EYT kapsamına giren ve 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler için geçerli. Sonraki dönemde sigortalı olanlar için 4500 ve 5400 gün şartı geçerli.



📅 Yeni Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Prim eşitlemesi ve kısmi emeklilikle ilgili yasal düzenlemenin ne zaman hayata geçeceği henüz netleşmedi. Ancak bakanlık kaynakları, çalışmaların ileri aşamaya geldiğini ve önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılabileceğini belirtiyor.

KAYNAK: https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/