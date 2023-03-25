Aman dikkat! MTV ve KYK borçları için son tarih verildi!

Milyonlarca kamu borcu bulunan kişiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Açıklama kapsamında enflasyon faizinin silinmesine dair detaylar da verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen açıklamada önemli noktalara değinildi. Kamu borcu olan emeklilerden aktif çalışanlara ve öğrencilere kadar birçok vatandaşın bilmesi gereken detaylar paylaşıldı. Kararla ilgili açıklanan kapsam ve usullere göre vatandaşların başvurulara başlaması gerekiyor. Peki, KYK borç yapılandırma için son başvuru tarihi ne? MTV ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte KYK ve MTV ödemelerine dair detaylar...



KYK ve MTV borcu olanlar için son tarihler



Bütün borçların kamuya ödenebilmesi için hazırlanan 2023 yapılandırma teklifi yürürlüğe girdi. Bunun ardından vergi dairesine yapılacak olan ödemelerle diğer ödemelerin gecikme faizlerinin de silineceği, bunun yerine ise Yİ-ÜFE’nin hesaplanarak borçların ödeneceği açıklandı.



Böylelikle 2023 yapılandırma kapsamında idari cezalar ile trafik cezalarının ve bunların faiz ya da gecikme cezalarının da indirimli ödenmesi sağlanıyor. Eğer peşin ödeme gerçekleştirilirse tüm ödemelerde cezaların aslına yüzde 25 indirim yapılacağı açıklamalar içinde yer alıyor.



Borç yapılandırma içinde trafiğe dair ceza ödemeleriyle öğrenci KYK ödemeleri de bulunuyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023 olarak verildi.



2023 yapılandırma kapsamında silinecek borçlar



KYK borçlarının silinmesine dair çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Bu bağlamda KYK borçları ile birlikte MTV borçları da 2023 yapılandırmasına dahil edildi. ÜFE oranında silinen faizlerin yerine ise ayrıca yüzde 90 indirimin peşin ödemeler için yapılması söz konusu.



Yani bu bağlamda peşin ödeme yapacak vatandaşlar ceza asıllarından %25 oranında tenzilat gerçekleştirilecek. Ayrıca 12 taksitte aylık aynı ödeme miktarları ile ödenen vergi ya da matrah indirimleri de ilk taksitte peşin ödenirse yüzde 10 oranında tenzilat yapılacak. İşyeri kayıtlarının faizsiz olarak uygun hale getirilmesi ile beyan edilmeyen kazanç için de kendiliğinden başvuruda bulunan vatandaşlara taksitli ödeme hakkı tanınacak.