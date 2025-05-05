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AMAN DİKKAT; Hisseli tapuya sahip evlerde kira ödemesi kime yatar?

Evde birden fazla malik varsa dikkat! Hisseli tapulu evlerde yaşayan kiracılar için kira ödemeleri sanıldığından daha karmaşık bir hal alabiliyor.

AMAN DİKKAT; Hisseli tapuya sahip evlerde kira ödemesi kime yatar?

Sadece bir kişiye ödeme yapmak yetmeyebilir; yanlış ödeme kiracının evden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir. Peki böyle bir durumda kira kime, nasıl ödenmeli?


Hisseli Tapulu Evlerde Kiracılar Kira Ödemesini Nasıl Yapmalı?

Eğer bir evin tapusu birden fazla kişinin üzerineyse – yani hisseli tapu söz konusuysa – kiracılar kira ödemelerini tüm hisse sahiplerine, hisseleri oranında ayrı ayrı yapmakla yükümlüdür. Ev sahibi vefat etmiş ve mülk yasal mirasçılara geçmişse, aynı kurallar geçerlidir.

📌 Örnek: Evde üç hissedar varsa ve biri yüzde 50, diğer ikisi yüzde 25 paya sahipse, kira da bu oranlarda bölünerek her bir malike ödenmelidir.


Kiracılar Bu Durumda Ne Yapmalı?

Sadece bir hisse sahibine yapılan ödeme, diğer paydaşlar tarafından geçersiz sayılabilir.

Bu durumda ödeme yapılmayan hissedar, kiracı aleyhine yasal tahliye süreci başlatabilir.

Kiracının buna karşı savunması da olamaz çünkü yasal yükümlülük tüm hak sahiplerine eşit dağılmıştır.

Tüm hissedarlar aralarında bir anlaşma yaparak kira ödemelerinin tek bir kişinin banka hesabına yapılmasını sağlayabilir. Böylece kiracı sadece o hesaba ödeme yapar, ilgili hissedar da parayı aralarında paylaşır. Bu durum yazılı bir sözleşmeyle güvence altına alınmalıdır.

📢 Kiracılar ve hissedarlar için önemli bir uyarı: Kira ödemelerinde “tek kişiye ödeme” kolaylığı sağlansa da bunun hukuki dayanağı ancak ortak yazılı mutabakatla oluşur.

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